Els prínceps de Gal·les, Guillem i la seva dona, Kate Middleton, han assistit aquest diumenge a la nit a la gran cita del cine britànic, la gala dels premis Bafta, d’allò més somrients, còmplices i carinyosos. Agafant-se la mà i mirant-se als ulls en nombroses ocasions, el matrimoni ha ofert la seva particular resposta a l’enrenou mediàtic sorgit el mateix cap de setmana que diversos tabloides britànics han publicat informacions sobre una possible infidelitat del fill del rei Carles III i la desapareguda Lady Di amb una amiga de la seva dona i la seva presumpta amant, Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley. ‘Daily Mail’, ‘The Mirror’ i ‘The Sun’ apuntaven, a més, que el matrimoni, que té tres fills, no estaria passant el seu millor moment i que, fins i tot, s’estudiava un possible divorci.

Després de tres anys d’absència, la parella ha aparegut a la catifa vermella dels Bafta enlluernadora i en total sintonia, fins i tot a l’hora de coordinar els seus ‘looks’.

La ‘princesa Zara’

Una vegada més, Kate ha encertat amb la seva elecció, un disseny ‘bridal’ reciclat, ja que ja el va portar en l’edició de 2019, que ha combinat amb uns guants d’òpera negre –un dels complements més aclamats i repetits a les ‘red carpets d’aquesta temporada– i unes fabuloses arracades de Zara amb disseny floral en tonalitats ocres. Aquest detall i el preu ‘low cost’ de la bijuteria, 15,95 euros, ha fet la volta al món. No obstant, no és la primera vegada que Kate llueix peces i complements de la nau capitana d’Amancio Ortega, ja que fins i tot la premsa del seu país ja la va batejar fa temps com a ‘princesa Zara’.

També ha sigut molt comentat el preciós, elegant i clàssic disseny blanc d’Alexander McQueen –una de les seves firmes fetitxe–, que ha tornat a posar-se per a l’ocasió. Amb un escot asimètric i amb una cascada de tela en forma de llaç (en lloc de les flors que portava la peça original). Aquesta vegada, també eren novetat els guants negres, a joc amb la cartera i l’esmòquing del príncep Guillem.

Tancar la polèmica

Amb aquesta aparició pública els prínceps de Gal·les han volgut tallar de soca-rel les especulacions sobre una crisi en el seu matrimoni. Des que Guillem és president d’honor de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), ell i la seva dona, són la parella més esperada de la catifa vermella, a la qual no van assistir el 2021, per la mort del príncep Felip, el marit d’Isabel II, i un problema d’agenda l’any passat, que els va impedir acudir a l’esdeveniment.

No és la primera vegada que els tabloides informen de suposades infidelitats de Guillem a Kate. El 2019 la premsa britànica ja va publicar unes fotografies de l’hereu al tron en una festa privada al costat de Rose Hanbury, antiga amiga de Middleton, en actitud pròxima i carinyosa (les imatges mostrava petons i carícies i com el príncep agafava la seva acompanyant per la cintura). Asseguren que la família reial va aconseguir llavors tapar l’escàndol i no va anar a més. Middleton llavors estava embarassada del tercer fill de la parella, el príncep Louis, i els mitjans van qualificar directament Guillem d’«infidel».

Després d’aquell capítol, i després que diversos mitjans tornessin a assenyalar altres trobades furtives entre el príncep i Hanbury, Middleton va renegar de la seva amistat amb Hanbury. Per aquells dies, i amb motiu del sopar de gala en honor al president Trump, l’‘Express’ va publicar: «Kate va exigir parlar amb el principal assistent de la reina i va dir que volia estar segura que al saló ella estaria asseguda al costat oposat del seient assignat a Rose. La reina Isabel II va aprovar la seva petició a l’últim moment, sabent que seria catastròfic que Kate es retirés del sopar inesperadament».

Ara, de nou, els tabloides tornen a la càrrega amb la història, a l’afirmar que Guillem hauria passat el dia de Sant Valentí amb Rose Hanbury. Pel que sembla, van ser vistos sopant junts.

L’assumpte ha fet que molts mitjans hagin vist paral·lelismes amb el triangle amorós que durant dècades van protagonitzar els pares de Guillem i la tercera persona en discòrdia, l’avui reina consort, Camil·la.

El compte enrere per a la coronació de Carles III ja s’ha iniciat i sembla que els escàndols continuen perseguint el rei d’Anglaterra: encara no s’ha refredat la polèmica després de la publicació de les explosives memòries ‘En la sombra’ del seu fill petit, el príncep Harry, quan ara és el seu primogènit i hereu al tron, Guillem, qui ha obert un altre front problemàtic.