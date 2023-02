Jesús Calleja és u dels rostres més reconeguts del panorama televisiu del nostre país. Durant més de 15 anys, l’aventurer ens ha aconseguit contagiar el seu amor per la muntanya i la natura a través de programes com ‘Planeta Calleja’ i ‘Volando Voy’, no només als espectadors, sinó també a desenes de celebritats que l’han acompanyat en les seves aventures.

Com a part d’un concurs per celebrar els 30 anys de la marca sud-coreana Hyundai al nostre país, el presentador va compartir amb el seu més d’un milió de seguidors a Instagram una foto d’ell fa ni més ni menys que tres dècades. A la imatge l’excursionista, que actualment té 57 anys, surt pilotant un avió. Amb els seus característics ulls blaus amagats sota unes ulleres de sol i sense la seva particular cabellera rossa, Calleja és poc reconeixible a la imatge en la qual voreja la trentena. Tanmateix, hi ha una cosa que no ha canviat: la seva passió per l’aventura.