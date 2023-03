Emma Heming Willis, esposa de l'actor Bruce Willis, que recentment ha estat diagnosticat amb demència, ha fet una crida als periodistes perquè mantinguin la distància quan el vegin en públic i no el cridin.

En un emotiu missatge per vídeo publicat al seu compte d'Instgram, la dona del protagonista de 'Die Hard' (La Jungla de Cristall), ha relatat un incident que va patir amb alguns fotògrafs que van intentar parlar amb el actor mentre era en un lloc públic amb uns amics a Santa Mònica, a l'estat de Califòrnia. La model de 44 anys es va queixar de com de "difícil i estressant pot arribar a ser treure algú a passejar (en referència al seu marit malalt) i traslladar-ho amb seguretat".

"Això va per als fotògrafs i els càmeres que estan intentant obtenir exclusives del meu marit: mantingueu el vostre espai", demana.

Va demanar a més que "si us plau no cridin al meu marit preguntant-li com està o el que sigui (...) simplement no ho facin. Doneu-li el seu espai. Permetin que la nostra família o qui estigui amb ell aquell dia pugui portar-lo del punt A al punt B de forma segura”.

L'esposa de l'actor nord-americà va dirigir també una part del vídeo a tots els cuidadors i especialistes en atenció a les persones que pateixen algun tipus de demència i els va demanar qualsevol consell que li puguin oferir sobre com superar la situació.

Willis, que es va retirar l'any passat perquè patia afàsia, un trastorn del llenguatge, ha rebut un diagnòstic mèdic definitiu i pateix un tipus de demència que li ha provocat l'empitjorament el seu estat de salut, segons va informar el febrer passat la seva família.

Durant gairebé quatre dècades Willis ha protagonitzat nombrosos èxits començant per "Die Hard" (1988) i les seves seqüeles, i altres títols com "Armageddon" (1998) o "The Sixth Sense" (El Sisè Sentit) (2001). Ha aconseguit un Globus d'Or -ha estat nominat cinc vegades a aquests premis- i un Emmy de tres candidatures.