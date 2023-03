Des del seu matrimoni amb Lisa Marie Presley fins al seu romanç amb Brooke Shields, Michael Jackson va disfrutar de grans amors al llarg de la seva vida.

Tot i això, hi havia una dona de qui es diu que es va enamorar bojament, tant que volia casar-se amb ella.

La difunta estrella tenia l’esperança que ell i la seva bona amiga, la princesa Diana, es casarien algun dia, i fins i tot creia que Carles III estava «gelós» d’ell i ho veia com una autèntica «amenaça».

En una conversa gravada entre Jackson i el seu antic amic i confident, el rabí Shmuley Boteach, va dir sobre la difunta princesa: «L’estimava molt. Ella va ser el meu gran amor, sens dubte».

Mentre que el seu excap de seguretat, el britànic Matt Fiddes ha afirmat que l’artista va gastar milers de lliures en trucades nocturnes a Diana al Palau de Kensington. «Michael em va dir que l’estimava, que estava enamorat d’ella i que volia casar-se amb ella. Em va dir que ella era la seva dona ideal», ha declarat al ‘Daily Star’.

«Va sentir un vincle immediat amb ella tan aviat com es van conèixer. Tots dos eren persones molt tímides i ell l’estimava, volia casar-se amb ella».

Fidded ha relatat que la parella es va conèixer durant la presentació a Londres de la seva gira ‘Bad’ el 1988, i que «a partir d’aquesta trobada va créixer una forta amistat entre la parella, que mantenien llargues converses durant altes hores de la matinada», afirma.

«Va sentir que ella era l’única persona al món que podia entendre la seva vida en termes de no poder anar enlloc i les històries dels mitjans que es van descontrolar», ha destacat Fiddes, que afegeix: «La intrusió en la vida privada, no tenir cap privacitat, els nens sent assetjats. Tots dos van patir una enorme quantitat de dolor a causa del paper que feien». Jackson va quedar devastat quan Diana va morir en un accident automobilístic a París el 1997 i fins i tot va arribar a cancel·lar una sèrie de concerts mentre estava turmentat pel dolor.

Segons Fiddes, gràcies a Diana, Michael va accedir a una entrevista amb Martin Bashir, el 2003. Per la seva banda, la princesa de Gal·les ja s’havia assegut amb el periodista el 1995 quan va assegurar que hi havia «tres persones en el seu matrimoni» fent referència al príncep Carles i a la seva amant Camilla Parker-Bowles.

L’entrevista de Jackson va resultar ser un desastre, ja que va plantejar més preguntes que respostes sobre el seu excèntric estil de vida. Un de molts misteris que envoltaven el cantant era el de la seva veu real. Era famós pel seu to agut i suau, que sonava gairebé infantil en les entrevistes, segons informa ‘Mirror’.

Durant anys es va especular que va ser el resultat que el pare Joe suposadament el va sotmetre a una ‘castració química’ als 13 anys en un intent per mantenir alta la seva veu per cantar, com ho era en l’època que formava part dels Jackson 5.

Segons el metge Conrad Murray, que va ser condemnat per l’homicidi involuntari de Jackson el 2009, el cantant li va confessar que li havien donat injeccions d’hormones quan era petit.

Murray, que va complir quatre anys per administrar la barreja mortal de propofol i altres sedants que va matar Jackson el juny del 2009, però manté la seva innocència, després va qualificar Joe com «un dels pitjors pares de la història».

Tot i això, els bons amics de Jackson, Liza Minnelli i David Gest, una vegada van contradir el seu relat, i van deixar escapar que l’estrella tenia una segona veu secreta. «Crec que la gent no coneix el seu veritable jo. No parla així», va dir David al presentador nord-americà Larry King el 2002.

Com tots els altres, Minnelli creia que el seu to agut era real i va dir que es va sorprendre quan va despenjar el telèfon una nit i el va sentir parlar amb el seu marit David amb la seva veu real.

.