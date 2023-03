Com en la cançó, ‘estaba muerta o andaba de parranda?’ Ni una cosa ni l’altra, tot i que Cansu Dere va commocionar mig món i tots els fans de les telenovel·les turques després d’esfumar-se sense deixar rastre. Ho va fer justament quan va tenir lloc el terratrèmol de Turquia i Síria, el 6 de febrer passat, fet que va fer que se la donés per desapareguda. El sisme va causar la mort de 46.000 persones, va destruir 214.000 edificis a les 10 províncies turques afectades i va forçar el desplaçament de 2,7 milions d’habitants. Reconstruir el país costarà més de 94.000 milions d'euros. I malgrat la terrible magnitud de la tragèdia, a les xarxes socials va ser tendència ‘RIP Cansu Dere’ en diverses ocasions. Fins i tot es van escriure obituaris. Però resulta que l’actriu d’‘Infiel' i ‘Madre’ és viva: 29 dies després que es generés una incertesa mundial, l’artista s’ha manifestat públicament. No directament, sinó a través d’una tercera persona.

L’ex Miss Turquia 2000 ha explicat a una periodista del seu país que es va lesionar el peu. «Una fractura de taló va provocar que l’actriu no sortís de casa fins a recuperar-se del tot. Ara està «concentrada en nous projectes», ha explicat Birsen Altuntas a ‘CNN Turquia'.

Aquesta reportera ja va desmentir la mort de l’artista uns dies després del sisme i va anunciar que Dere aniria al telemarató que es va celebrar el 15 de febrer per recaptar fons. Però ella no s'hi va presentar i el temor per la vida de l’actriu es va desbordar. Aquestes afirmacions, juntament amb d’altres sobre altres actors, li van costar a la periodista l'acomiadament. Ara, en canvi, i potser per contrarestar els danys, ha sigut l’encarregada de donar la ‘bomba'.

«No vaig voler preocupar ningú»

La informació d'Altuntas és breu. No ha especificat si Dere es va quedar sense telèfon i no va poder fer una simple trucada per avisar que no era una víctima del terratrèmol. Tampoc ha explicat si potser també es va trencar els dits de les mans i no va poder dir als seus més de 2,3 seguidors d’Instagram que era ben viva però coixa.

Tampoc ni el seu representant ni la seva família, ni els seus amics ni companys de feina han dit en cap moment que Cansu Dere és fos viva des del 6 de febrer. De fet, l’última publicació de l’actriu a Instagram va ser el 5 de gener. Tot això ha contribuït que el seu nom arribés a tots els racons del planeta. És més, Cansu Dere ha guanyat més de 400.000 seguidors a Instagram des que es va esfumar i ja en té gairebé 2,8 milions.

«No vaig voler preocupar ningú. De tota manera, no soc algú que utilitzi gaire les xarxes socials. D’altra banda, vull utilitzar Instagram com un àlbum en què comparteixo els meus moments feliços», ha dit l’actriu a la periodista per deixar clar que es troba sana i estàlvia.