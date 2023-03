El raper sud-africà Costa Titch va morir dissabte a la nit, amb només 28 anys, mentre actuava en un festival de música a Johannesburg, en el marc de l'Ultra Music Festival. La família ha confirmat la seva defunció, mentre que la policia del país ha obert una investigació per aclarir els fets. De moment, es desconeix la causa de la mort.

Diversos vídeos han circulat a les xarxes socials on es pot veure com el jove artista, sobre l'escenari, cau una primera vegada en el que sembla una ensopegada, s'aixeca per continuar cantant i torna a col·lapsar pocs segons després, caient de l'escenari.

Titch va ser traslladar d'urgència a un hospital proper, on no van poder fer res per salvar-li la vida.

Els seus familiars, després de confirmar la defunció del cantant, han volgut agrair "als equips d'emergència i a tots els qui van estar presents en les últimes hores a la terra del cantant". "Com a família, ens enfrontem a un moment difícil mentre intentem entendre el que ens ha passat i demanem que se'ns concedeixi temps i espai per reunir-nos", han afegit.

Constantinos Tsobanoglou, nom real del cantant, feia anys que estava dins la indústria de l'entreteniment com a ballarí, però recentment havia virant cap al rap. El sud-africà és conegut per temes com "Big Flexa", i a principis d'any havia signat amb el segell discogràfic del popular raper senegalès-americà Akon amb l'objectiu de llançar la seva carrera a escala internacional.

La mort de Costa Titch té lloc un mes després que un altre raper sud-africà, Kiernan Jarryd Forbes de 35 anys, més conegut com AKA, fos assassinat a trets en un popular local nocturn de la ciutat de Durban, a l'est de Sud-àfrica.