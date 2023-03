Augmenta la inquietud per l’estat de l’actor Bruce Willis, que pateix una demència frontotemporal, segons va revelar la seva família el 16 de febrer passat.

Ara l’actor alemany Wilfried Gliem, oncle polític de Willis, ha fet una revelació al diari alemany ‘Bild’ que ha incrementat encara més la preocupació per l’estat de l’intèrpret. Segons Gliem, Marlene Willis, la mare de l’actor de ‘La jungla d’asfalt’, «diu que no està gaire segura que el seu fill la reconegui, que el seu comportament és lent i una mica agressiu».

Va afegir que, com a conseqüència de l’avenç de la malaltia, ja no és fàcil tenir converses fluides amb l’actor. «La mare de Bruce ens manté informats. Ens truquem una vegada al mes», va dir Gliem.

Tant la seva dona, Emma Heming, com la seva família no s’han separat de l’actor en aquests moments. La model, de 44 anys va revelar que va buscar ajuda per aprendre-ho tot sobre aquesta malaltia i així saber com cuidar el seu marit i pare de les seves dues filles, Mabel i Evelyn. El 4 de març, Emma va demanar als paparazzis que no assetgin l’actor quan el vegin en públic.