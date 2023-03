Als 68 anys, Ana Obregón ha sigut mare de nou mitjançant gestació subrogada. La revista ‘¡Hola!’ ha sorprès aquest dimecres amb l’exclusiva en portada i un ampli reportatge sobre l’actriu i el seu secret més ben guardat –només sabien del procés les seves germanes Amalia i Celia, dos dels seus grans pilars, i el seu ex Alessandro Lequio–, la seva filla, nascuda d’un ventre de lloguer el 20 de març passat. L’embaràs es va produir el juny del 2022, el mateix mes en què Aless hauria complert 30 anys.

Les fotos de l’actriu i presentadora, sortint del Memorial Regional Hospital de Miami en cadira de rodes amb un cartell que posa ‘Mother baby chariot’ (carro per a mare i nadó), desbordant de felicitat amb la bebè en braços han causat estupor a les xarxes. Alguns critiquen que amb aquesta edat es converteixi en mare, però la majoria que hagi pagat a «una dona desesperada» per poder tenir la seva filla en braços.

Protocol de l’hospital

Tot i que és el protocol d’aquest centre mèdic l’ús de la cadira de rodes, per assegurar-se que tant la mare com el nounat abandonen les seves instal·lacions en perfecte estat, molts han considerat una ximpleria que Obregón hagi escenificat així la seva sortida, ja que ella no ha donat a llum.

Aquestes són algunes reaccions recopilades a Twitter:

Si comprarte un bebé ya es siniestro de por sí, lo de fingir el posparto es de haber perdido los papeles. pic.twitter.com/2Xz54Znx0t — Moe de Triana (@moedetriana) 28 de marzo de 2023

La egoísta esta se ha comprado un bebé que con doce años tendrá una madre de 80 si es que no se ha muerto antes, es un capricho. Qué asco #AnaObregon 😳😯🤦🥺 pic.twitter.com/CSrkgFi1YQ — María Jesús Pérez (Susa Belotodo) - Ella/LaBella (@Susamj) 28 de marzo de 2023

Ana Obregón saliendo en silla de ruedas tras comprar un bebé, debe haberse lesionado de tirarle billetes a la madre biológica pic.twitter.com/XSdNvMyVre — Larry Walters  (@LarryWalters_) 28 de marzo de 2023

Ana Obregón no hubiese pasado los filtros para adoptar por su edad y estado psicológico (expresa en público todo el tiempo que cada día que pasa es un día menos para reunirse con su hijo fallecido, que quiere morir pronto para verle de nuevo y tal). pic.twitter.com/CLjTqtav3Q — Natalia (@FeministaMala1) 29 de marzo de 2023

Siento mucho la pérdida de su hijo, pero no puedes comprar un hijo a golpe de talonario con 68 años. Me parece muy egoísta por parte de Ana Obregón. Y no digo más porque la lío parda…. pic.twitter.com/CaNPYt5kXH — Maria (@marialanlan) 28 de marzo de 2023

Qué barbaridad esta foto de Ana Obregón saliendo en silla de ruedas con la niña recién comprada. Sin vergüenza, sin pudor, sin moral ni ética pic.twitter.com/bMOzbw6hqo — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) 28 de marzo de 2023

Se podría argumentar muchísimo sobre el fondo de la noticia que tiene como protagonista a Ana Obregón, pero también se puede resumir con una sola palabra: aberrante. pic.twitter.com/tKn185tful — Marian Lozano (@marian65x) 28 de marzo de 2023