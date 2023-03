Sembla que aviat tindrem bones notícies i Fayna Bethencourt, també. Tal com asseguren al programa 'Fiesta', la detenció de Carlos Navarro 'El Yoyas' és imminent i ben aviat estarà davant de la justícia. Segons la informació facilitada per Saúl Ortiz, la detenció de Carlos Navarro "podria ser imminent".

"Aquesta notícia la vull posar en quarantena, però espero i desitjo, pel bé de Fayna i la seva família, que aquesta notícia sigui certa i aquest miserable, aquest torturador, acabi a la presó per molts anys", així ho ha dit el periodista en directe al programa.

Recordem que aquest senyor fa molt de temps que està en recerca i captura i, tot i que, hi ha moltes pistes i altres dades (com l'entrevista que va concedir), no se l'ha arribat a detenir.

"Fa un parell de dies em van comentar que la meva situació depèn de què algú vegi quelcom i truqui a la policia i que la policia arribi a temps", ha respost Fayna, la seva exdona, que també assegura que El Yoyas "està protegit".

Sembla que la detenció es produirà després que Fayna presenti en portada la seva actual parella i també sembla que es compleix la teoria que la canària hauria fet aquesta entrevista a 'Lecturas' parlant del "veritable pare dels seus fills" perquè Carlos Navarro s'enfadés i sortís del seu amagatall. Deu haver fet efecte?

"Que no caigui en l'oblit que aquest pròfug segueix lliure, mentre es descompten els dies al calendari perquè prescrigui la seva pena. Sí, falten quatre anys, però fa quatre mesos quan van declarar la seva recerca i captura i, tots em van dir que l'atraparien de seguida i que jo sàpiga segueix entrant i sortint del seu forat sense que ningú l'atrapi", ha escrit Fayna al seu Instagram.

"Les persones corrents ens necessitem les unes a les altres per fer soroll i que se'ns senti quan volem visibilitzar alguna causa o injustícia. Comptem amb la nostra veu i solidaritat. Faynas n'hi ha moltes en aquest país. Som tantes les que tenim als nostres maltractadors fugits de la justícia que farem que ens escoltin els de dalt, els que poden fer alguna cosa. Sempre alçant la veu, amb la llei de la mà i amb la veritat del nostre costat".