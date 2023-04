L'actriu i empresària Ana Obregón ha revelat en una entrevista a la revista 'Hola' que la nena de la qual s'ha convertit en mare adoptiva als 68 anys és, en realitat, la seva neta. La bebè va ser gestada en ventre de lloguer a Miami, i a l'entrevista l'actriu explica que va ser concebuda a partir de material genètic del seu fill, Alejandro Lequio García, que va morir fa tres anys de càncer.

La nena, de nom Ana Sandra Lequio Obregón, va néixer el 20 de març en un hospital de la ciutat de Florida després d'un embaràs per gestació subrogada, i segons afirma Obregón a la revista, l'últim desig del seu fill va ser portar un fill al món. La decisió d'Obregón de fer-se amb una nena pel sistema del ventre de lloguer, prohibit a Espanya, ha generat gran controvèrsia i fins i tot les crítiques del govern espanyol.

"Aquesta nena no és la meva filla, sinó la meva neta -explica a "Hola"-. És filla d'Aless i quan creixi li explicaré que el seu pare va ser un heroi, perquè sàpiga qui és i l'orgullosa que ha d'estar d'ell. La decisió de començar amb el procés de gestació subrogada, que implica la participació d'una donant d'òvul i d'una gestant, la vaig prendre el dia que el meu nen se'n va anar al cel".

I afegeix: "El que la gent no sap és que aquesta va ser l'última voluntat d'Aless: la de portar un fill seu al món. I així ens ho va comunicar de paraula al seu pare i a mi una setmana abans de morir. Això es diu 'testament hològraf' i es produeix quan una persona, davant dos testimonis, expressa els seus últims desitjos, encara que, per les circumstàncies que siguin, el notari no pugui ser present en aquest moment".

Segons Ana Obregón, aquest document "existeix i és legal". "Quan al meu fill li van diagnosticar el càncer i anava a començar el tractament de quimioteràpia -assegura-, els metges li van recomanar que guardés mostres de la seva esperma, per si els medicaments l'afectaven en el futur, per a assegurar-se de poder tenir fills".

"Aquestes mostres -afegeix l'actriu- estaven conservades a Nova York. Aquell dia érem a l'hospital; Aless ja estava molt malament i ens va dir que, si alguna cosa li passava, volia que sabéssim que ell volia deixar descendència en aquesta vida. Encara que ja no estigués. Des d'aquest moment, l'única cosa que m'ha permès continuar vivint cada dia, cada segon, és complir la missió de portar al món a una filla d'Aless".

Al principi s'havia pensat que l'actriu, que va perdre al seu fill Aless, de 27 anys, el maig de 2020 a conseqüència d'un càncer, havia portat la maternitat subrogada amb absoluta discreció. L'embaràs per gestació subrogada es va produir el juny de 2022, "el mateix mes en què Aless hauria fet 30 anys", explicava la revista quan va revelar la setmana passada el naixement de la nena que va sortir d'un hospital de Miami en braços d'Ana Obregón.

Revelen la identitat de la gestant

D'altra banda, Lecturas ha publicat aquest dimecres les primeres imatges de la gestant de la bebè. Segons publica la revista, la mare gestant d'Ana Sandra és una dona d'origen cubà que viu a Florida.