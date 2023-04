A menys de tres mesos de complir els 89 anys, i a dos dies de la presentació d’un llibre homenatge sobre la seva figura i la història del seu bar, ha mort Juan Bayén, Juanito o el ‘Pinotxo’ de la Boqueria, com li deien tots, després de tantes dècades a la barra del negoci del mateix nom al mercat de la Boqueria. L’home que sempre lluïa corbata de llacet i armilla, que servia els cafès amb llet amb el singular segell de la casa, que somreia i donava xerrameca a tot client, i que fa tres mesos va protagonitzar un sonat retir professional i un traspàs polèmic del bar, ha mort per problemes de salut a l’Hospital de Barcelona.

Fonts de la família han confirmat la notícia a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, després que els rumors prenguessin la Boqueria des de primera hora. Bayén havia vist com la seva salut s’apagava des de la pandèmia, fins al punt de retirar-se a finals del 2022. Inicialment, va ser el seu nebot i la dona i el fill d’aquest els que van agafar les regnes després de molts anys al local, ja que era copropietari de la societat explotadora. Però en un gir insospitat de guió, al febrer en Juanito va traspassar les sis parades del mercat a Restaurante Egipto SLU, el titular del qual és un empresari amb altres negocis a la zona, a un preu milionari i sense comptar amb Jordi Asín Bayén.

Pendents de via judicial

Ho va poder fer, ja que la concessió del mercat només constava a nom de Juan Bayén, com permetia la normativa del mercat antany, però no va tenir en compte la societat que compartien a tots els efectes (explotació, contingut, marca...). D’aquesta manera, es va obrir una guerra sobre el nom del local, que un jutge va retirar fa dues setmanes. La via judicial continua oberta, ara ja sense una de les parts clau.