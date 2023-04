Shakira portava mesos amb les maletes preparades per deixar definitivament enrere Gerard Piqué i Barcelona. Però la fràgil salut del seu pare havia posposat diverses vegades el seu tan anhelat desig de posar distància. Aquest mes d’abril tot va canviar. L’advocada de la cantant, Pilar Mañé, li va comunicar al seu col·lega Ramón Tamborero, lletrat de l’exfutbolista, que se n’anava definitivament d’Espanya.

I ho ha fet en gran. La cantant colombiana va decidir emportar-se totes les seves pertinences cap a Miami, entre elles, un arbre que per a ella té un significat molt especial. Shakira va manar desenterrar un arbre del que havia estat casa seva a Bacelona per portar-lo al continent americà.

Shakira mandando quitar un árbol de la casa de Barcelona para llevárselo a Miami, es los más random que verás hoy. Debe tener un un gran significado para ella 🤩 pic.twitter.com/XbQhXS64ks — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) 12 de abril de 2023

Per a ella no és un arbre qualsevol i tampoc busca complicar-li la vida al seu ex, en tot cas, ja bastant ho va fer amb els seus últims senzills. El cert és que aquest arbre té un significat molt important per a la de Barranquilla, el va plantar per primer cop ella mateixa al Líban, al bosc dels Zeros de Déu, terra de la seva àvia paterna. Va ser fa cinc anys i és un dels seus tresors més preuats i és per això que va decidir emportar-se’l cap a Barcelona.

Allà, l’artista va rebre les claus d’aquesta localitat abans de plantar dos cedres de mans de l’alcalde, Bahaa Harb, que va anunciar que una petita plaça d’aquesta reserva ha sigut denominada, en el seu honor, Shakira Mubarak, el seu cognom patern.