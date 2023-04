Marta Riesco torna a convertir-se en protagonista per decisió pròpia. La que va ser reportera d’‘El programa de Ana Rosa’, acomiadada de la productora Unicorn Content a finals del mes passat, ha comunicat aquest matí la seva ruptura amb Antonio David Flores.

A través de les seves històries d’Instagram, Riesco ha anunciat el final de la seva relació amb l’exguàrdia civil. «Vull comunicar-vos a tots que la meva relació amb Antonio David Flores ha acabat aquesta nit», ha escrit esmentant directament el nom d’usuari de la seva ja exparella.

Però a més, l’excol·laboradora aprofita per llançar-li un dard a Rocío Flores: «Espero que siguis feliç, ja has aconseguit el que volies». Aquesta història, compartida a l’esmentada xarxa social, està precedida d’una altra en la qual afirmava haver-se quedat «tirada al carrer» en plena tempesta.

En un missatge posterior, Riesco afirma que necessita «temps per assimilar» l’ocorregut en les últimes hores: «Estaré bé per la meva família i per la gent que sé que m’estimeu. Mai vaig pensar que em fessin una cosa així en el pitjor moment de la meva vida».