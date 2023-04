El cantant, actor i activista dels drets civils, Harry Belafonte, ha mort als 96 anys. La defunció s'ha produït aquest dimarts a la seva casa a Manhattan, segons ha informat el ‘New York Times’, citant Ken Sunshine, el seu portaveu.

La gravació de Belafonte de Banana Boat Song, amb el seu crit d’obertura, «Day-O», va impulsar la seva carrera en la dècada de 1950, després d’una llarga lluita per triomfar com a cantant.

Va guanyar un premi Tony el 1954 per la seva actuació a la revista de Broadway ‘John Murray Anderson’s Almanac’. A més dels seus premis Grammy, es va convertir en el primer actor negre a guanyar un Emmy, per l’especial de televisió de 1959 ‘Tonight With Belafonte’.

Belafonte va ser al costat de King en el seu discurs «Tinc un somni» a Washington el 1963. Dos anys més tard, va reclutar el cantant Tony Bennett i l’actor Charlton Heston perquè l’acompanyessin en la famosa marxa de King a Selma, Alabama.