La Feria de Abril de Sevilla va arrencar aquest diumenge deixant veure nombrosos famosos, com Victòria Frederica, la neboda del rei Felip VI, que ha tingut un segon dia accidentat. La inflencer arribava aquest dilluns al recinte sevillà muntada en carruatge quan un dels cavalls ha trepitjat una noia de 22 anys, que ha caigut a terra i ha resultat ferida. Pel que sembla, la filla de la infanta Elena, després de veure què havia passat, hauria «seguit la marxa».

Segons la col·laboradora de ‘Sálvame’ (Tele 5) Gema Ruiz, Victòria Frederica ha continuat el seu camí sense parar-se. «Ha mirat la noia, li ha fet un gest com dient ‘estàs bé?’ i ha seguit. El normal és parar i veure com està aquesta persona», ha explicat la tertuliana. Pel que sembla, la víctima ha necessitat ser atesa pel personal d’una ambulància, que ha decidit que el millor seria traslladar-la a un hospital per comprovar l’abast de la lesió.

L’informe de lesions

La noia ha registrat les conseqüències de l’accident. «A mi m’han mostrat les fotos de com ha quedat el peu d’aquesta noia i tinc l’informe de lesions i he pogut parlar amb diverses persones pròximes a aquesta noia», exposa Gema López.

En el programa ‘Sálvame’ s’assegurava que «la víctima tindria amics en comú amb Victòria Frederica» i, per aquest motiu, s’havia intentat posar en contacte amb ella: «A través del telèfon, li ha enviat l’informe de lesions, les fotografies i li ha comentat el que havia passat». No obstant, la polèmica tornava a ser present, ja que, a data de publicació d’aquesta notícia, la influencer no hauria respost el missatge.