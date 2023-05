«La meva infància i adolescència és per escriure una pel·lícula». Així va començar a relatar l'actor de 'La que se avecina' Fernando Tejero la seva complicada infància al programa 'La ventana' de la Cadena Ser. L'intèrpret va acudir el 2 de maig a l'espai radiofònic per parlar sobre el ‘bullying’ que va patir per la seva homosexualitat i va revelar que també va ser víctima d’abús sexual.

Tejero va explicar que es va criar amb una tieta en comptes d’amb els seus pares: «Vaig patir abandonament, no culpo els meus pares perquè no són conscients del que suposaria per a mi. Quan tenia 14 anys, la meva tieta va emmalaltir de càncer i vaig haver de tornar a casa dels meus pares. Va ser un altre abandonament que m’ha passat molta factura».

"Abusaron de mí sexualmente. Yo no me quería aceptar por la sociedad, por mi familia... y me quité la pluma"



🗣Fernando Tejero habla del acoso que sufrió por ser homosexual en su infancia pic.twitter.com/fp68oyNH7z — La Ventana (@laventana) 2 de mayo de 2023

L’intèrpret també va reconèixer que va viure «una època molt fotuda» durant els deu anys que va viure la dictadura de Franco: «Jo no vaig ser jo fins que vaig arribar a Madrid». «Era homosexual i és cert que de petit tenia molta ploma. M’insultaven, em deien ‘maricon’, em deien de tot», va relatar Tejero, que en aquell moment no volia acceptar-se tal com era: «Per la societat, per la meva família... Llavors em vaig treure la ploma a base de corregir-me a mi mateix. Tinc la veu ronca i quequejo per no poder expressar-me tal com era».

En l’entrevista, va compartir també un dels episodis més terribles de la seva vida: «Van abusar de mi». «Aquesta és la primera vegada que ho explico en la meva vida, un noi més gran que jo va abusar de mi sexualment», va finalitzar en el programa de Carles Francino.