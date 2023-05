El Nou Museu de Cera de Barcelona ha estrenat una nova figura, la de Joan Bayén, el ‘Pinotxo’. L’obra va ser encarregada fa sis mesos per l’Associació de Comerciants del mercat de la Boqueria a l’artista britànic Michael Wade per retre homenatge al restaurador. Aquest matí, la figura de Bayén ha estat exposada a la Rambla, el seu carrer preferit. Tot seguit s’ha fet un breu recorregut fins a arribar a la seva ubicació final, la sala ‘Mestres de la Cuina’, on se situen també les figures de Carme Ruscalleda, Ferran Adrià, Jordi Cruz o els germans Roca.

Michael Wade, l'autor de l'obra de Bayén, és un antic membre de ‘The Madame Tussauds Studio’, el museu de cera que posseeix la col·lecció més gran de figures de celebritats. Wade és especialista a crear figures realistes per a museus de cera, instal·lacions d'art i exposicions de tot el món. Jordi Mas, president de la Junta de Comerciants del mercat de la Boqueria, ha remarcat que Bayén ha estat “l’ambaixador de la Boqueria” i que el mercat “és conegut arreu del món gràcies a ell”. Ángel Díaz, director del Nou Museu de Cera de Barcelona, ha destacat que aquesta acció és la primera de les moltes que es duran a terme amb el mercat per tal de recuperar la Rambla pels barcelonins. Aquest dimecres també s’ha presentat a l’Espai Boqueria ‘La Boqueria del Juanito’, un llibre que explica la història de Bayén a través d’un recorregut pausat, en fotogrames, del seu creixement personal, combinat amb el personatge i el seu entorn.