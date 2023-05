Michael Jordan ha triat Marbella com a destí per passar les vacances. L'exestrella de l'NBA, considerat un dels millors esportistes de tota la història, es troba allotjat a l'exclusiu Marbella Club, un dels hotels més luxosos de Marbella, ubicat en plena Milla d'Or. La seva visita coincideix en el temps, curiosament, amb les d'altres celebritats nord-americanes que han visitat Espanya aquests dies com Bruce Springsteen, Steven Spielberg o els Obama.

Amb gorra negra, pantalons i samarreta del mateix color, a les imatges captades per Marbella Chic; Michael Jordan passeja amb la seva parella, la model cubana Yvette Prieto, pel passeig marítim marbellí amb un seguici d'escortes. Segons avança el mitjà, el jugador va gaudir de la gastronomia de diversos establiments a peu de platja, entre els quals hi ha el restaurant 'La Milla' de Marbella. També ha pogut confirmar 'L'Opinió' de Màlaga, del grup 'Prensa Ibérica', que va estar de compres a Puerto Banús. És la primera vegada que Jordan visita Marbella, ciutat que destaca per la seva àmplia oferta de camps de golf, una de les grans passions de Jordan. Considerat com el millor jugador de bàsquet de tots els temps, Michael Jordan és un exjugador de bàsquet professional. Va jugar a l'NBA durant 15 temporades, principalment amb els Chicago Bulls i els Washington Wizards. Durant la seva carrera, Jordan va guanyar sis campionats de l'NBA, tots ells amb els Chicago Bulls a la dècada dels 90. També va obtenir cinc premis al 'Jugador Més Valuós' (MVP) de l'NBA i va ser seleccionat en 14 ocasions per a 'l'All-Star Game'. Jordan era conegut per la seva increïble habilitat atlètica, el domini del joc i la competitivitat ferotge. Va ser un jugador destacat tant en atac com en defensa i era especialment conegut per la seva capacitat per anotar punts en moments crucials. A més del seu èxit a l'NBA, Jordan va representar els Estats Units als Jocs Olímpics de 1984 i 1992 -dins del mític 'Dream Team'-, guanyant dues medalles d'or. Després de retirar-se del bàsquet professional, Jordan es va convertir en propietari i president dels Charlotte Hornets. Michael Jordan ha deixat un llegat durador en el món del bàsquet i ha inspirat generacions de jugadors amb el seu estil de joc, ètica de treball i competitivitat inigualables.