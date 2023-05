Sense cap mena de dubte, Shakira és un dels personatges protagonistes del que portem de 2023. Si bé els motius no han estat els més satisfactoris per a l'artista colombiana, al final ha sabut donar-li la volta a tot i treure un bon rèdit mediàtic a tot el que li ha passat amb la seva separació de Gerard Piqué, i la prova d'això són les cançons que ha tret últimament, com ja sabeu.

Ara, la cantant de Barranquilla ha tornat a ser notícia, encara aquesta vegada ha estat per una raó bastant diferent i d'allò més curiosa. Com bé sabreu alguns, el Gran Premi de Miami de Fórmula 1 ja ha passat i Max Verstappen es va emportar la victòria, quedant al davant del seu company d'equip, Checo Pérez, i de Fernando Alonso, que va tornar a quedar tercer en el podi després d'una bona carrera amb el seu Aston Martin.

Shakira, Milan y Tom Cruise en la fórmula 1

Platicando. Algo que nunca pensamos. Una misión imposible pic.twitter.com/Jh9FA74yYM — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) 7 de mayo de 2023

I què té a veure tot això amb Shakira? Doncs bé, la cantant va estar present al GP de Miami, on també hi van estar altres grans personalitats com Vin Diesel, Jeff Bezos, Elon Musk o Roger Federer, per exemple. Tots ells van acaparar l'atenció, encara que Shakira la va acaparar encara més en la seva estada al paddock del circuit.

El que realment va sorprendre molt als fans de la colombiana va ser l'acompanyant de la noia a la llotja. Concretament, Shakira es va trobar amb el més que reconegut autor estatunidenc Tom Cruise. Per descomptat, les xarxes socials s'han fet eco d'això i ja són varis els vídeos d'ells dos parlant a la zona VIP del GP de Miami que circulen per Twitter, per exemple.