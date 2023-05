Aquesta darrera setmana va ser, probablement, una de les més complicades a la vida de Carmen Lomana. I és que, tal com ha revelat la pròpia ‘socialité’ a ‘Espejo Público’, dijous passat va ser intervinguda d’un tumor molt greu a la paròtide, del qual avui ha parlat a seu programa amb un missatge dedicat als espectadors, a qui ha volgut remarcar la importància d’anar al metge davant la més mínima alarma.

«Ho vaig notar aquest estiu a la zona de les galteres, però no en vaig fer ni cas. Me’n vaig adonar al posar-me les arracades, al pentinar-me», ha reconegut, i ha explicat que va ser una amiga seva qui li va dir que ho consultés amb un especialista quan l’hi va explicar. Lomana va seguir el consell i, després de fer-li les proves mèdiques pertinents, li van dir que «era un tumor molt greu. Si no s’agafa a temps fa metàstasi al cervell», ha confessat emocionada.

«Si veieu quelcom estrany, aneu al metge»

«Si soc aquí és per donar un testimoni que si pot salvar una persona ja és suficient. Si noteu un bony, palpeu-vos per veure si noteu alguna cosa al coll, que només es parla del càncer de mama, però n’hi ha d’altres. Vull fer una crida: si us noteu quelcom estrany al cos aneu al metge. En aquest cas, tot i que era petit va créixer cap endins i aquest era el problema», ha afegit, conscienciant així l’audiència amb la seva pròpia experiència.

Malgrat que reconeix que va estar «molt animada i acompanyada» en tot moment, no va poder evitar enfonsar-se en entrar a quiròfan –fa just una setmana– perquè, segons confessa: «Pensava que potser no en sortiria, em vaig trencar i em vaig posar a plorar».

Positiva, Carmen Lomana ha revelat que ara espera els resultats de la biòpsia, que li donaran dimecres vinent: «Els metges són optimistes i m’han dit que al 90% no s’ha malignitzat» ha explicat.

Dies d’incertesa que la col·laboradora afronta amb un somriure i revelant públicament la seva malaltia per visibilitzar tipus de tumors no tan freqüents que, si no s’agafen a temps, poden ser molt greus.