Belén Esteban sempre ha intentat mantenir allunyada dels focus i la polèmica a la seva filla Andrea. Tot i que, les mencions públiques a la seva filla han estat constants al llarg d'aquests anys, sense poder oblidar el mític 'Andreíta, menja't el pollastre!', mai ha volgut que Andrea entrés en el joc de la premsa ni en el món del cor.

La filla de Jesulín d'Ubrique i la princesa del poble sempre ha mostrat el seu rebuig al món que dona menjar a la seva mare. De fet, quan va fer 18 anys, va decidir abandonar Espanya per anar-se'n a estudiar al Regne Unit. Quan va acabar els seus estudis es va mudar encara més lluny i ara, porta una vida allunyada dels focus espanyols.

Als 23 anys, Andrea Janeiro s'ha instal·lat a Califòrnia, on viu el seu somni professional i on fa uns dies va rebre la visita de Belén Esteban i el seu marit. Graduada amb matrícula d'honor en ràdio i producció digital per la Universitat de Westminster, Andreíta lluita per triomfar com a periodista i gestora de xarxes socials a Los Angeles, allunyada del soroll mediàtic, tal com pública la revista 'Lecturas'.

Andreíta ha aconseguit construir la seva vida i la seva professió des de l'altra banda de la càmera, on treballa com a experta en xarxes socials i community manager a la meca del cine, a prop de Hollywood.