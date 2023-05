Johnny Depp va assistir ahir dimarts al Festival de Cannes 2023. L’actor es va emocionar com mai al ser ovacionat amb el públic dret durant set minuts després de la projecció de ‘Jeanne du Barry’, el film que va obrir el festival d’aquest any. El famós actor encara no havia aparegut en cap esdeveniment públic des del judici amb Amber Heard, que va guanyar ell fa gairebé un any. Depp va arribar a Cannes rebut per milers de fans que van anar a mostrar-li el seu suport incondicional.

De nou, el rei El Festival de Cannes s’ha defensat i ha llançat pilotes fora davant les crítiques per inaugurar l’esdeveniment amb una pel·lícula protagonitzada per l’actor, després de tot el que ha passat amb Amber. La seva arribada al festival va eliminar qualsevol por que poguessin tenir davant la seva decisió i els crits i cartells de «Visca Johnny» el coronaven de nou com un dels actors més estimats. Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny — Variety (@Variety) 16 de mayo de 2023 La seva última pel·lícula, ‘Jeanne du Barry’, està protagonitzada i dirigida per Maïwenn, que interpreta una dona de classe treballadora a la França del segle XVIII que ascendeix en els rangs socials i es converteix en l’amant del rei Lluís XV, interpretat per Johnny Depp. El judici amb Amber Aquest paper ha marcat l’inici d’una nova etapa per a l’actor després de la seva problemàtica relació amb la seva exparella. L’1 de juny del 2022, un jurat de Virgínia va dictaminar que Amber Heard va difamar Depp i li va ordenar indemnitzar l’actor per danys compensatoris i punitius.