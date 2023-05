La desvinculació del príncep Enric i de la seva dona, Meghan Markle, de la família reial britànica no ha evitat que continuïn sent víctimes d’una pressió mediàtica voraç. L’últim incident ha tingut lloc la matinada d’aquest dimarts a Nova York, on la parella havia viatjat per assistir a una cerimònia de lliurament de premis, organitzada per Ms. Foundation for Women, en la qual Markle era una de les guardonades. Va ser poc després de la gala quan el matrimoni, amb la mare de Markle, va pujar a un taxi i va començar una persecució de cotxe «gairebé catastròfica», segons ha relatat un portaveu de la família.

«La passada nit, el duc i la duquessa de Sussex es van veure involucrats en una persecució de cotxe gairebé catastròfica per culpa d’uns paparazzis molt agressius», afirma el portaveu en un comunicat. «Aquesta persecució temerària, que va durar al voltant de dues hores, va causar múltiples col·lisions pròximes que van involucrar altres conductors, vianants i dos oficials de policia», afegeix. Aquesta era la primera aparició pública d’Enric després de la coronació de Carles III, mentre que Markle ha mirat de mantenir un perfil baix des que va deixar les seves obligacions amb la família reial. En un vídeo publicat per la revista TMZ, es pot veure la parella i la mare de Markle, Doria Ragland, al seient posterior del vehicle, que es troba aturat al carrer. En aquell moment els fotògrafs s’acosten al taxi per fotografiar-los, cosa que provoca la reacció d’un guardaespatlles, que baixa del seient del copilot per allunyar els paparazzis. A l’interior del cotxe es pot veure Enric gravant l’escena amb el seu telèfon mòbil, poc abans que el vehicle abandoni la zona a tota velocitat escortat per dos cotxes de la policia de Nova York. El mateix mitjà relata que en un moment de la persecució, els dos automòbils de la policia es van separar del taxi per intentar despistar els fotògrafs. Algunes fonts, citades per la revista, afegeixen que els paparazzis es desplaçaven en mitja dotzena de vehicles amb els vidres tintats i que van cometre múltiples infraccions, com saltar-se semàfors en vermell, pujar a les voreres o conduir en direcció contrària en carrers d’un sol sentit. L’escena va recordar la viscuda per la mare d’Enric, la princesa Diana, el dia de la seva mort, el 31 d’agost de 1997. El príncep ha parlat en moltes ocasions del seu enuig amb la premsa per l’assetjament sofert i els ha culpat directament de la mort de Lady Di. L’intens assetjament mediàtic, sumat a les diferències amb la resta de la família reial, va provocar que Enric i Meghan fessin un pas enrere en els seus deures reials el 2020 i comencessin una nova vida als Estats Units. Una cosa que, per ara, no els ha evitat mantenir-se fora dels focus.