La polèmica està servida amb la nova cançó de Shakira. La cantant ha publicat recentment "Acróstico", un tema en què ret homenatge als seus fills, amb qui canta i toca al piano al videoclip. Hi ha qui ha expressat a xarxes socials que no entén que l'artista colombiana inclogui els seus petits a la producció, mentre que hi ha qui ho troba "emotiu". Davant d'aquestes critiques, d'altres troben que el vídeo vol transmetre un missatge que va més enllà d'un possible dard enverinat al pare dels petits, el futbolista Gerard Piqué. N'és un exemple la religiosa manresana Sor Lucía Caram, que ha felicitat la cantant a xarxes socials "per la seva lliçó magistral".

En aquest sentit, Caram considera que el clip, ple de missatges de superació després de la polèmica ruptura amb el futbolista, transmet una idea clara: el perdó. La religiosa, parafrasejant la frase de Shakira a la cançó, assegura que "perdonar es de savis" i afirma que la cantant dona amb aquest tema "la millor versió de si mateixa". Així, considera que l'artista "se supera" amb "Acróstico". El videoclip escenifica la mudança de Shakira i els seus fills del seu domicili a Esplugues de Llobregat, per traslladar-se a Miami. Els petits hi viuen amb la cantant després de l'acord de separació amb el futbolista.