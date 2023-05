El canvi de direcció de Mediaset España ha donat lloc a modificacions tan importants com un nou codi ètic, el qual impedeix, entre altres coses, que col·laboradors de programes com ‘Sálvame’ tractin temes polítics en directe.

No obstant, el presentador Jorge Javier Vázquez ha optat per desobeir aquesta indicació i ha tallat la intervenció dels mèdiums convidats al plató per compartir un anunci inesperat: «Em salto les normes i parlaré de política. Sé que em posaré en un sarau, però la meva carrera ja està feta», ha començat explicant.

Mesa electoral

Vázquez ha prosseguit el seu discurs recuperant un tema de què ja havia parlat amb Montse i Nerea, companyes del programa: «Us vaig preguntar si em trucarien d’una taula electoral i vau dir que no. Doncs m’ha arribat avui la citació», ha revelat el badaloní. «Soc el segon suplent», ha especificat.

Amb tot, els endevins han tranquil·litzat el de Badalona assegurant-li que el titular «es presentarà», i, per tant, el presentador no s’ha de preocupar.