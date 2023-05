Als incessants rumors que apunten que el matrimoni del príncep Enric i Meghan Markle està passant una crisi severa, s’hi ha sumat el fet que els ducs de Sussex no han celebrat el seu cinquè aniversari de casament.

La parella va contraure matrimoni el 19 de maig del 2018 a la capella de Sant Jordi del castell de Windsor. A l’enllaç hi van assistir personatges destacats com Victoria i David Beckham, Elton John i Oprah Winfrey.

No obstant, divendres passat, els ducs de Sussex van optar per no festejar un dia tan assenyalat com el seu cinquè aniversari de casats. La premsa britànica ha qualificat el fet de «molt estrany». «És una cosa estranya i certament la gent també ho notat», assenyala el ‘Daily Mail’.

Segons aquest tabloide, un reconegut comentarista reial ha assegurat que el príncep Enric i Meghan Markle s’estan «separant i portant vides separades». Els rumors, segons l’expert reial Tom Bower, provenen de Londres. «N’hi ha molts a Londres que diuen que Meghan s’està cansant del príncep Enric». S’especula que la duquessa de Sussex, de 41 anys, en qualsevol moment dirà ‘ja n’hi ha prou’ i negociarà amb el rei Carles III algun tracte per trencar el matrimoni.

D’altra banda, ha entrat en escena la germanastra separada de Meghan Markle, que ha llançat un altre atac abrasador contra la duquessa de Sussex en afirmar que el seu matrimoni amb el príncep Enric acabarà en divorci llevat que rebin un «assessorament intens».

De fet, Samantha Markle va suggerir que el duc ja podia estar «qüestionant» el matrimoni i va predir que la situació podria «posar-se molt desagradable» fins que ell «comenci a allunyar-se d’ella».

Temps enrere, la nord-americana, de 56 anys, també va exigir als Sussex que demanessin «disculpes» després que la parella fes acusacions de racisme dins de la família reial britànica durant la seva entrevista explosiva amb Oprah Winfrey.