Alejandro Sanz ha sacsejat Twitter aquest dissabte de matinada amb un preocupant missatge. El cantant ha revelat públicament que passa per un mal moment anímic. A més d’explicar que està «trist i cansat», s’ha obert en canal: «De vegades ni tan sols vull estar. Literalment», ha confessat. Arran d’aquest alarmant tuit, les seves paraules s’han convertit en un poderós al·legat sobre la salut mental.

L’artista ha publicat el missatge a les dues de la matinada i ràpidament s’ha fet viral. «No sé si això serveix de res, però vull dir-ho. Per si algú més creu que sempre s’ha de ser una brisa de mar o un foc artificial en una nit d’estiu», ha compartit Sanz en un acte de transparència emocional.

El cantant, que no ha especificat el motiu del seu desànim, ha volgut normalitzar que de vegades la ment fa mal i que les persones poden no estar bé sense haver de reprimir les seves emocions. «Sé que hi ha gent que se sent així. Si et serveix, jo em sento igual», ha dit sense filtres a tots aquells que també passen un mal moment.

Lluny de rendir-se, Sanz ha explicat que treballa per recuperar el seu benestar. «Arribaré als escenaris i alguna cosa dins meu em dirà que fer», ha matisat.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 26 de mayo de 2023

La confessió de Sanz ha provocat una onada de reaccions i respostes. Molts seguidors han mostrat gratitud pel seu valent acte de visibilitzar que no sempre és possible estar bé i que està bé no estar-ho.