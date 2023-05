Després de l’alarmant missatge que va publicar el passat divendres Alejandro Sanz a les xarxes, el cantant s'ha tornat a expressar a Twitter. El músic espanyol havia fet patir molt els seus fans en afirmar: «De vegades ni tan sols vull estar. Literalment». Ara, a més d’agrair el suport que està rebent, explica que ha tingut «un brot molt fort» i que «tot i que el sol està de camí» encara no veu la llum.

«Aquests dies he rebut molt carinyo per diferents vies i ho agraeixo moltíssim. He tingut un brot fort aquest cap de setmana i, tot i que encara no acaba d’arribar la llum, sembla que s’ha despertat una cuca de llum al meu pit.

No vull suspendre la gira perquè crec que amb l’ajuda correcta i una mica de comprensió i suport en els xous, ho tirarem endavant. A més, crec que tancar-me no és bona idea. Gràcies per l’escalf. Anem pel dia de demà. El sol està de camí».

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 29 de mayo de 2023

Com era d’esperar, ràpidament s’ha fet viral i les mostres de suport són innombrables.

El que deixa clar és que la gira segueix: Després d’haver-se presentat a diversos països americans, el 3 de juny vinent ha de començar a Pamplona el tram espanyol de ‘Sanz en vivo’. Aquests concerts es desenvoluparan fins a l’agost, mes en què tornarà a Amèrica per completar la següent etapa del ‘tour’.