L'elecció del vestit de casament de Tamara Falcó ha generat molta controvèrsia, però ara ha trobat una nova marca que s'encarregarà de la roba per al gran dia. La marquesa de Griñón ha expressat el seu entusiasme per les proves que està duent a terme amb Carolina Herrera, les quals estan resultant meravelloses.

A només sis setmanes del casament amb Íñigo Onieva, Tamara s'enfronta a un altre desafiament: perdre pes i recuperar la seva figura per al dia més important de la seva vida, que tindrà lloc el 8 de juliol al palau 'El Rincón'.

Recentment, es va revelar al programa 'Sálvame' que Tamara ha decidit ingressar en un centre especialitzat per aprimar-se amb l'objectiu de perdre entre 8 i 10 quilos en un període de tres o quatre setmanes. Segons ha informat 'El Programa d'Ana Rosa', tot sembla indicar que la reconeguda Clínica Buchinger Wihelmi de Marbella seria l'escollida. Aquesta clínica és coneguda per oferir tractaments de desintoxicació física i mental basats en el dejuni terapèutic, i és un lloc on la mare de Tamara, Isabel Preysler, acudeix cada estiu.

No és la primera vegada que Tamara visita aquest centre, ja que el 2016 hi va acudir quan va experimentar un sobtat augment de pes a causa d'un problema de tiroides.

Tamara ingressarà a la Clínica Buchinger per reprendre la seva figura

Després de la primera experiència a la clínica, Tamara va quedar molt satisfeta i ara ha decidit tornar a posar-se en mans dels professionals, per perdre un nombre de quilos semblant al d'aleshores —entre 8 i 10— en tres setmanes.

Segons ha explicat Aurelio Manzano a 'Festa', Tamara ha confirmat que "és molt probable que ingressi a la Buchinger, però no es marca un objectiu concret de quilos", el qual podria ser inferior a l'esmentat. En declaracions anteriors, la influencer va assegurar que recentment s'havia engreixat 14 quilos.

Comença el compte enrere per a 'l'operació casament', ja que només queden 44 dies per a l'enllaç i Tamara ha signat l'exclusiva amb la revista 'HOLA!', la qual li farà una setmana abans les fotos amb el vestit de casament de Carolina Herrera i es llançaran en exclusiva en el mateix moment que l'enllaç matrimonial.

Així és el tractament de Tamara

La clínica està especialitzada en el mètode de dejuni terapèutic amb què es poden perdre 10 quilos en 21 dies.

Aquest tractament és la base dels tractaments a la Buchinger Wihelmi. El mètode dissenyat pel fundador de la clínica, el Dr. Alemany Otto Buchinger (1878-1966), el qual atrau clients adinerats de tot el món. El Nobel de Literatura va definir aquest lloc com el millor lloc “per curar-se físicament i mentalment”. A diferència del dejuni intermitent, on s'elimina un dels àpats del dia, convertint-lo en una rutina diària o estil de vida, i amb un període màxim recomanat de dejuni de 24 hores, al dejuni terapèutic només s'ingereix aliment líquid durant diversos dies, normalment té una duració d'unes tres setmanes.

Una altra diferència és que el dejuni intermitent es pot fer de forma individual des de casa, mentre que el terapèutic només es recomana fer-ho en un entorn controlat, amb supervisió mèdica i adaptat a les necessitats de cadascú, com és el cas de la Clínica Buchinger.

Quant costa?

La clínica té diversos tipus d'habitacions, les quals tenen diversos preus i van des dels 345 euros per una habitació estàndard als 1.600 euros per nit a les suites de luxe, la qual, probablement contractarà Tamara.

El client pot optar per diferents plans. L'original i més recomanat, i el que probablement triaria Tamara, és el de dejuni de 21 dies (entre 6.000 i 30.000 euros), el qual inclou 1 dia de preparació, 16 de dejuni i 4 de readaptació.

En què consisteix la dieta?

“El primer que et fan és una analítica de sang per verificar que ets apte per fer el dejuni, i assegurar-se que no hi ha cap dèficit o patologia, com pot ser una anèmia o un problema de fetge, el qual podria posar en risc la teva salut”, ha relatat una usuària de la clínica per a 'Nius'.

Després comença el tractament, "et donen unes sals laxants per buidar l'aparell digestiu i una neteja de còlon, en aquest cas opcional" relatava la pacient.

A partir d'aquí comencen els 16 dies de dejuni ininterromput, amb una dieta restringida de 250 calories diàries, basada únicament en vins de verdures i sucs ecològics.