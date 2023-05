Dos mesos i 11 dies després del naixement d’Ana Sandra Lequio a Miami, Ana Obregón ha tornat a Espanya amb la seva neta. Tot i que es va especular que l'actriu esperaria que la petita tingués tres mesos per tornar a casa, els seus compromisos professionals l’han obligat a avançar el seu viatge i aquest dimecres, cap a les 8 del matí, ha aterrat a l’aeroport d’Adolfo Suárez Madrid Barajas amb la filla d’Aless en braços, tal com publica Europa Press.

¡Primicia! Ana Obregón regresa a España con su nieta Ana Sandra. ¡Las imágenes! https://t.co/Zyswhln5KA — CHANCE (@CHANCE_es) 31 de mayo de 2023

Visites de la família

Amb un immens somriure, ulleres de sol i un afavoridor vestit blanc amb flors en color blau intens, Obregón ha abandonat la terminal amb Anita adormida plàcidament als seus braços i minuts després ha arribat al seu domicili ed La Moraleja, on s’espera que en les pròximes hores hi acudeixi tota la seva família per conèixer la petita.

L’actriu i presentadora continuarà vivint a Espanya la seva feliç nova vida.

A la Fira del Llibre de Madrid

El pròxim 11 de juny, Obregón serà a la Fira del Llibre de Madrid, i s’espera que convoqui els mitjans de comunicació per presentar el seu llibre ‘El chico de las musarañas’, que va començar Aless i que ha acabat ella.

A més, Obregón ha pactat una visita a ‘El Hormiguero’ a Antena 3 i al programa de Bertín Osborne a Telecinco, ‘Mi casa es la tuya’.