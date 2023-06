David Leo, guanyador del pot de ‘Pasapalabra’ l’any 2016 i actual cara d’‘El cazador’ a les tardes de La 1, està processat per un presumpte delicte de violència de gènere.

El malagueny podria enfrontar-se a un any de presó a petició de la fiscalia per presumptes lesions a la seva exparella, amb qui portaven un any i set mesos de relació. També se li imputa un altre delicte d’injúries i vexacions de caràcter lleu en l’àmbit de la violència de gènere, segons informa ‘Público’ aquest divendres.

Aquest mitjà recull l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, aportat al Jutjat Penal número 12 de Màlaga el 6 de març. S’hi exposa que el 25 de febrer, entorn de les sis del matí, David Leo li va llançar a la seva parella «una tovallola amarada en aigua» en un hotel de València «amb l’ànim d’atemptar contra la integritat moral» de la jove. A més, li hauria etzibat insults humiliants.

El 28 de febrer, tres dies després d’aquest episodi, la parella s’allotjava en un hotel de Santiago de Compostel·la. «Amb l’ànim d’atemptar contra la integritat física de la seva parella», li va tirar un cigarret a la cara, hi va forcejar, li va clavar una puntada de peu i la va fer caure a terra», recull l’escrit.

A més de demanar un any de presó pel delicte de lesions en l’àmbit de la violència masclista, la fiscalia sol·licita una ordre d’allunyament de 800 metres i la prohibició de comunicar-se amb la víctima durant tres anys. Pel delicte de vexacions lleus, es busquen quatre mesos de multa amb quota de 18 euros diaris, així com una indemnització de 400 euros.

L’informe de lesions aportat descriu un hematoma pretibial esquerre de cinc centímetres de diàmetre, crosta per cremada a la comissura dels llavis, excoriació a l’omòplat esquerre i dolor occipital esquerre.

La dona, que actualment rep tractament psicològic, hauria patit insults i humiliacions al llarg de la relació, segons consta en la denúncia. La vista oral ha quedat fixada per a principis d’abril del 2024.