Fa tres mesos que la catalana Rosalía i el porto-riqueny Rauw Alejandro van sorprendre els seus seguidors anunciant el seu compromís al vídeo oficial de 'Beso', un dels tres temes que han realitzat junts. Des de llavors, els dos artistes no han parat de compartir mostres d'amor a les xarxes socials. Moments tendres que s'han barrejat amb d'altres més juganers i que s'han fet virals de la nit al dia.

L'últim ha estat protagonitzat pel xicot de la de Sant Esteve Sesrovires. Alejandro ha decidit imitar les rutines i manera de parlar de la seva parella en un vídeo que ha penjat a TikTok - que ja té més de 17 milions de visualitzacions- i amb el qual respon a un similar protagonitzat per la catalana fa un mes. "És temps de venjança, t'estimo", va escriure el cantant al text que acompanya el clip.

Amb una llarga perruca de color negre, el porto-riqueny comença saludant als seus seguidors amb un "Bon dia, motobabies, quin matí més bonic". A continuació, es renta les dents i la cara, mostra el seu "esmorzar", diu que li dona "molts petonets" a Rauw perquè s'aixequi i se'n va al gimnàs a fer exercici. Algunes de les frases de Rosalía que el seu promès utilitza al vídeo són "olé" i "hòstia tio, que mires? Privacitat, hòstia", aquesta última amb marcat accent espanyol.

També assegura que Rosalía sempre s'oblida el mòbil, amb una graciosa paròdia en la qual comença a treure desenes de coses, entre elles alvocats i maionesa, de la bossa de mà per tal de trobar-lo. "Una motomami sempre ha d'estar preparada", diu el cantant porto-riqueny, al·ludint al famós àlbum de Rosalía publicat l'any passat.

La resposta de Rosalía

La resposta de la seva xicota no ha tardat a arribar. Rosalía va recriminar Alejandro durant el concert que va dur a terme aquest dissabte al Primavera Sound de Barcelona. "Baby, he vist el vídeo que has penjat... et mataré" comença dient l'artista a càmera. Els retrets ràpidament es converteixen en dolces paraules d'amor. "Et trobo a faltar, tant debò estiguessis aquí amb mi" finalitza la catalana. La reacció de la catalana va ser enregistrada per molts dels assistents al festival, que van ovacionar un dels moments més divertits i entranyables de la catalana durant la nit.