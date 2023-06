L’exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué i la seva parella, Clara Chía, han acudit aquest dimecres a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per declarar per la demanda que han presentat contra un ‘paparazzi’ per presumpte assetjament. La parella ha de declarar davant el jutge d’instrucció Miguel Ángel Tabares Cabezón, igual com el fotoperiodista Jordi Martín que, des de fa anys, segueix de prop la vida de l’esportista i, sobretot, quan estava amb la cantant colombiana Shakira.

Piqué i la seva parella, segons les fonts jurídiques consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, han demanat una ordre d’allunyament del ‘paparazzi’, una qüestió que haurà de resoldre el jutge després de les declaracions i després d’haver escoltat la fiscalia. Les mateixes fonts han detallat que fa uns dies, va produir-se una topada entre Piqué, la seva parella i el fotoperiodista en un aparcament del carrer de Beethoven de Barcelona. Aquest pàrquing, d'un supermercat, està a prop de la seu on l’exjugador del Barça té la seva empresa. El debat jurídic és si es pot considerar un lloc privat o no.

Més de 30 folis de demanda

La demanda de més de 30 folis presentada pel futbolista detalla que el fotoperiodista l’ha seguit durant aquest últim any per diversos racons d’Espanya, no només a Barcelona, i a l’estranger. El ‘paparazzi’ afirma que l’únic que ha fet és complir la seva feina i la seva professió i que Piqué és un personatge públic que ha fotografiat en espais públics. En el cas que el jutge acordi una ordre d’allunyament seria nou, ja que no és habitual que s’arribi a aquest extrem.

Piqué i Clara Chía han arribat a la Ciutat de la Justícia entorn de les 11 del migdia. Han entrat per la porta d’accés de l’avinguda Carrilet, on hi ha un aparcament públic. Agafats de la mà s’han endinsat a les instal·lacions judicials, que les han traspassat de punta a punta per arribar a la sala de vista on se’ls ha pres declaració.