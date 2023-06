Rosalía torna disposada a protagonitzar una vegada més la cançó de l’estiu. Després de l’èxit de ‘Despechá’, l’artista catalana estrena aquest dijous ‘Tuya’, una cançó de la qual, per error o no, ja es coneix part de la lletra després de la seva ‘filtració’. Aquest extracte del pròxim llançament de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, compartit a través del seu compte d’Instagram, ha sigut més que suficient perquè els seus seguidors comencin a especular sobre a qui va dedicat aquest ‘single’.

A les quinieles, el nom que més es repeteix no és el del seu promès, Rauw Alejandro, sinó el de la model nord-americana Hunter Schafer, amb qui Rosalía guarda una bonica amistat des d’abans fins i tot de conèixer l’intèrpret porto-riqueny.

Des d’abans que Rauw

Els rumors que especulaven sobre la possibilitat que el que hi ha entre aquestes dues icones de la música i la moda sigui una mica més que amistat es remunten a anys enrere. Ja el 2019, Rosalía i Schafer van compartir molts moments juntes en desfilades i entregues de premis. Tal va ser l’afecció que es van agafar l’una a l’altra que Rosalía va arribar a convidar únicament la també actriu de l’aclamada sèrie ‘Euphoria’ a la gala ‘Billboard Women in Music’, on va aconseguir el premi ‘Rising Star’ (estrella emergent).

Cap de les dues amagava el seu amor per l’altra, motiu pel qual els ‘fans’ de la doble guanyadora del Grammy a millor àlbum llatí alternatiu no han trobat gaires dificultats a l’hora d’acudir a l’arxiu i recuperar multitud d’imatges que al seu dia van compartir totes dues per les xarxes socials. En especial, hi ha un vídeo que podria vincular-se a l’avanç que Rosalía va publicar el 29 de maig passat. Es tracta d’una trobada que Schafer i Rosalía van tenir a l’octubre del 2019 i que va deixar un clip en el qual, abans d’abraçar la seva amiga, la ‘Motomami’ fa una ‘peineta’ a càmera en un gest gairebé idèntic al de l’extracte de ‘Tuya’.

En el anuncio de 'TUYA' hay un easter egg en referencia a esta historia romántica que todo el mundo está pasando por alto '🖕🏻' mas claro el agua pic.twitter.com/UADqZeE9FI — sin altura (@motocarl_) 7 de junio de 2023

Picades d’ullet en la lletra

Amb algunes frases n’hi ha hagut prou perquè els usuaris treguin conclusions sobre les protagonistes d’aquesta història d’amor. «Només aquesta nit soc teva» és potser el vers que més pistes dona respecte a això, en el que seria una clara al·lusió a una de les cites entre la model i la cantant. També Rauw Alejandro podria haver-nos donat indicis d’aquesta relació en la seva cançó ‘Dejau’, en la qual canta «Tengo una nueva gata que es bi (bisexual)».

Entrevista amb Ibai

Per si tot això no fos suficient, els fans de Rosalía han recuperat un clip de l’entrevista que l’‘streamer’ Ibai Llanos va fer a la parella fa uns mesos. En la conversa entre Rauw Alejandro, Ibai i Rosalía, la catalana va explicar una cosa que havia passat inadvertit fins ara: «Tenia la fe perduda en la masculinitat, i va ser conèixer en Rauw i em va canviar una mica la situació», va reconèixer.