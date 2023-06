L’exprimer ministre d’Itàlia Silvio Berlusconi ha tornat a ser ingressat aquest divendres a l’hospital San Raffaele de Milà, menys d’un mes després d’abandonar-lo després de passar-se 44 dies ingressat per una infecció pulmonar derivada de la leucèmia crònica que té, segons han confirmat fonts pròximes a l’antic mandatari al diari ‘Il Messaggero’.

El també líder de Forza Italia, de 86 anys, va ser hospitalitzat el 4 d’abril en cures intensives, on es va mantenir gairebé dues setmanes fins que el van baixar a planta el 16 d’aquell mes, i li van donar l’alta el 19 de maig.

Malgrat l’edat i les diverses causes judicials que té obertes contra ell des de fa anys, Berlusconi continua sent una figura popular a Itàlia. De fet, en les últimes eleccions va poder tornar a ostentar un càrrec electe, com a senador, i el seu partit, Forza Italia, forma part de l’actual coalició de Govern, encapçalada per Giorgia Meloni.

Berlusconi ha limitat al mínim les compareixences públiques des del començament de les seves hospitalitzacions. Una de les últimes va tenir lloc el 6 de maig, quan l’exprimer ministre va tranquil·litzar els seus simpatitzants amb una emissió des de l’hospital en la qual va criticar l’«imperialisme» de la Xina, va reclamar canvis en els fonaments de vot de la Unió Europea i va comparar la seva formació amb una religió.