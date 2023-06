"Increïblement cert". Aquestes han estat les dues paraules que ha escollit Beth Rodergas per anunciar que està esperant el seu tercer fill. I és que la cantant surienca és a punt d'obtenir el títol de família nombrosa, just quan fa 20 anys del seu pas per Eurovisió en representació d'Espanya.

La celebració d'aquesta efemèride (sí, ja fa dues dècades de la seva actuació a Riga, on va quedar vuitena) ha tingut ocupada Rodergas. S'ha deixat veure a la televisió i ha tornat a interpretar la cançó 'Dime', per primera vegada des de Riga. Va ser a final de març, a l'Eurovision Party de Barcelona. També va celebrar els 20 anys dalt dels escenaris amb un concert a la sala Luz de Gas i va protagonitzar un emotiu comiat al Camp Nou, en el darrer partit del Barça a l'estadi abans de l'inici de la remodelació. Però ara és la seva vida personal la que l'ha tornat a fer notícia. Està esperant el tercer fill, fruit de la seva relació amb Joan Boix March, la seva parella des de fa més d'una dècada. Tenen una nena i un nen, la Lia i la Kai, i ara arribarà un nou infant del qual encara no se sap el sexe. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Beth ✨ (@bethrodergas) Tot i que la seva faceta musical va estar una mica aturada durant durant uns anys, Rodergas va explicar en una entrevista del cicle Pessics de vida que no ha "parat mai" i que ha estat centrada en projectes relacionats amb la televisió i el teatre. A més a més, s’ha convertit en empresària amb la creació de la seva pròpia marca de roba infantil, juntament amb la seva mare. El 2021 va retrobar-se plenament amb la música amb la publicació del seu treball més íntim Origen, amb cançons escrites per ella mateixa i que tenia en un calaix des del 2005.