Frank Cuesta ha hagut de dir adeu a molts animals a la seva vida. Com a propietari del Santuario Libertad, ubicat a Tailàndia, és la seva tasca rescatar espècies que han estat víctimes del comerç d'animals salvatges i alliberar-les al medi natural després d'un procés de readaptació dins la seva reserva. Així i tot, cap dels seus seguidors a YouTube s'esperava que aquest també seria el destí de Chispas, la llúdria que ha protagonitzat la majoria de vídeos del seu canal.

Fa una setmana, l'expresentador de 'Wild Frank' va passar per El Hormiguero i va explicar com va començar la història amb el popular mamífer. "He alliberat 384 llúdries i, d'entre totes, ella és l'única que no ha volgut marxar" explicava a Pablo Motos. I no és per les múltiples vegades que ho ha intentat. Quatre, en total. "L'últim cop la vam deixar al riu i quan vam tornar al cotxe, l'animal ens estava esperant" afegeix.

La història d'amistat, més pròpia d'un humà amb un gos que amb una llúdriga, ha arribat a la seva fi. Cuesta ha confirmat aquest dimarts que Chispas ha decidit emprendre una vida salvatge. "He anat a mirar, però no l'he vist. Ella sap el camí de tornada i si vol tornar, ja ho farà". L'animalista ha expressat la voluntat que sempre ha tingut que l'animal pogués gaudir d'una vida salvatge.