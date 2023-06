Hayet Abidal acusa Eric Abidal, l'exfutbolista del Barça de "xantatge emocional" i "maltractament psicològic" dins del procés de divorci que van entaular fa dos anys. La dona ha fet pública aquesta acusació a través de diverses històries d'Instagram denunciant que feia servir la seva malaltia "per posar por sobre la seva possible mort a tota la família".

Aquest xantatge emocional el feia a través de "repetides amenaces de suïcidi", on l'exfubolista Eric deia que deixaria de consumir "els medicaments contra el rebuig" que es pren des que va patir un trasplantament de fetge el 2012, després que li fos detectat un tumor en una revisió mèdica mentre era jugador del Barça un any abans, el març del 2011.

La guerra declarada a la família Abidal ha empitjorat després de la intervenció de la seva exdona. Les amenaces no anaven dirigides només a ella, sinó als cinc fills (quatre noies i un noi) del matrimoni, per tal de crear-los un sentiment de culpabilitat en cas de mort de l'exfutbolista del Barça. Eric deia que "desapareixeria i deixaria de donar notícies". Hayet assegura que els seus fills li van dir: "Vas fer bé a deixar el papa perquè no paties sola, nosaltres també vivíem amb por".

El detonant del divorci

La ruptura a la família va esclatar fa dos anys, després que l'exfutbolista i exsecretari tècnic del Barça es veiés involucrat en el cas Hamraoui. La investigació policial que es va iniciar per l'agressió patida per la futbolista francesa Kheira Hamraoui, va descobrir que hauria mantingut un idil·li amb Eric Abidal mentre hi va militar al Barça femení. La futbolista Aminata Diallo, centrecampista del París Saint-Germain va ser detinguda per la seva presumpta participació en una situació en que uns encaputxats van colpejar Hamraoui quan ambdúes tornaven a casa amb cotxe després d'un sopar d'equip.

Els policies que treballen en la investigació van detectar que el mòbil de la futbolista portava una targeta a nom d'Abidal. Totes dues, a més, recordaven que els assaltants que la van atacar van dir: "Llavors què passa? Ens anem al llit amb homes casats?".