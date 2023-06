Tretze operacions financeres per simular una situació econòmica precària que els eximís del pagament de 143.902 euros a Hisenda. La Fiscalia de Madrid sol·licita tres anys i mig de presó per a María Margarita García García, coneguda com a Bárbara Rey, per un delicte d’alçament de béns pel qual serà jutjada dilluns junt amb els dos fills i la germana.

La vista que acollirà el dia 19 la Secció Sisena de l’Audiència Provincial de Madrid jutja uns fets pels quals els familiars de la popular actriu s’enfronten a dos anys i mig de presó més multa com a coautors dels fets, que segons l’escrit del Ministeri Públic van tenir lloc entre el 2011 i el 2013, quan es van produir les donacions, reconeixement fictici de deutes i transmissió d’actius investigats.

Els fets en què es basa l’escrit d’acusació conegut aquest divendres es van iniciar el 10 maig del 2011 quan l’AEAT va començar una inspecció sobre el patrimoni de Bárbara Rey en relació amb el pagament de l’impost sobre les rendes de les persones físiques (IRPF) dels períodes fiscals compresos entre els anys 2006 i 2008.

Actes d’Hisenda

Així, el 16 de novembre del 2012 es van dictar dos actes per l’IRPF, el primera de l’any 2006 i el segon, corresponent a l’any 2007-08, per imports de 135.031.21 euros i 131.568,98 euros, respectivament. Aquestes actes van ser notificades a l’acusada el 12 de febrer del 2013 i tenien de termini d’ingrés voluntari fins al 20 de març d’aquell mateix any. Per això el 18 de juliol es van dictar els corresponents acords d’imposició de sancions en els dos expedients, per imports de 51.496,62 euros i 60.675.47 euros, igualment notificats a l’acusada en data de 8 d’agost del 2013.

Sabent que havien començat les tasques d’investigació d’Hisenda, i «amb ànim d’eludir l’esmentada responsabilitat de pagament i frustrar les llegítimes expectatives de cobrament de l’AEAT», l’actriu es va posar en contacte amb diversos familiars per actuar en «connivència» a fi de portar a cap certs actes de disposició patrimonial «que tenien per objectiu la finalitat de generar la fallida dels deutes contrets, i fer-ne impossible el cobrament pels seus legítims titulars».

La fiscalia detalla un total de 13 operacions en les quals van prendre part els dos fills, la germana i altres persones amb la finalitat de provocar una situació d’indefensió econòmica per part de l’acusada «que impossibilités satisfer els crèdits reclamats per l’AEAT, al no haver-hi prou béns per a aquesta finalitat per la situació d’insolvència creada pels acusats». A data de 19 de desembre del 2017 hi havia un saldo de deute pendent d’ingrés de 143.902,24 euros.