Shakira i Piqué segueixen mantenint els seus estira-i-arronses per la custòdia dels seus fills, Milan i Sasha. L’última topada entre l’exfutbolista i la cantant vindria arran del veto de la colombiana perquè els petits puguin acudir al casament del seu oncle, Marc Piqué. I és que la celebració, programada per a aquest dissabte, 24 de juny, tindrà lloc dies després que la custòdia dels dos menors hagi passat de nou a la seva mare.

Cal recordar que, tal com van avançar les Mamarazzis a El Periódico, Gerard Piqué viatjarà aquest dilluns a Miami per acompanyar els seus fills i deixar-los amb Shakira, instal·lada des de fa setmanes a la ciutat nord-americana.

Casament a la vista?

Pel que sembla, la de Barranquilla no hauria posat cap facilitat perquè la família Piqué pugui gaudir de la presència de Milan i Sasha un dia tan especial. Així mateix, tal com ha avançat el programa ‘Fiesta’, el motiu darrere d’aquesta ‘prohibició’ de Shakira podria ser un possible anunci de casament entre Piqué i la seva actual parella, Clara Chía, que haurien triat l’esmentada festa per comunicar la notícia. «Ja ho tenen tot gairebé preparat, però aprofitaran aquest dia per comunicar-ho als seus familiars i amics», van avançar persones pròximes a l’entorn de la parella.