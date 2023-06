Arriben notícies positives i tranquil·litzadores sobre l’estat de salut de Sergio Rico, el porter del PSG que es troba ingressat a l’uci de l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla des del 28 de maig. L’arquer va patir greus ferides al cap per les envestides d’un cavall al Rocío.

Alba Silva, la dona del porter, ha confirmat que Sergio Rico ha sortit del coma després que el personal mèdic li retirés la sedació. «Bé, allà seguim, fent passos petits endavant. La veritat és que ja veiem la llum una mica més. Per descomptat, gràcies a l’hospital i al personal sanitari que s’estan portant increïble. Sabia des del principi que se’n sortiria perquè és un campió», ha assegurat Silva davant les càmeres de Telecinco.

Resposta als estímuls

La setmana passada, després d’un petit retrocés en la seva recuperació després que els metges decidissin retirar-li la sedació per veure com responia als estímuls, l’hospital va emetre un comunicat informant que per petició expressa de la família del porter del París Saint-Germain, no hi hauria més comunicats mèdics sobre el seu estat llevat que es produïssin canvis significatius.