L’actor de Hollywood Tom Cruise, la superestrella de l’NBA Jimmy Butler i el set vegades campió del món de fórmula 1 Lewis Hamilton són només alguns dels noms que s’han associat a la cantant Shakira al llarg de les últimes setmanes. Ara, el culebró sembla estar arribant a la fi, o així ho assegura el famós paparazzi Jordi Martín, que ha confirmat el «vincle sentimental» entre l’artista de Barranquilla i el pilot britànic.

«Confirmat, ho va anunciar la revista ‘People’ i us ho confirmo ja, Shakira i Hamilton tenen una relació», ha sentenciat el periodista en un dels seus vídeos de YouTube. A falta d’un anunci oficial per part d’algun dels dos implicats, sembla ser que les especulacions que van guanyar força per la presència de la colombiana al Gran Premi d’Espanya i el posterior sopar que va tenir amb l’heptacampió del món s’acabarien imposant sobre la resta de versions.

Conflicte judicial

«Shakira en ple rodatge va dir que després de provar un morenet, ja no vol cap blanquet», ha afegit el paparazzi, que fa tot just uns dies va ocupar les portades de les principals revistes del cor per la seva batalla judicial amb Clara Chía, la qual va acabar amb una ordre d’allunyament de 400 metres per a Martín després de la denúncia per assetjament que va interposar l’actual parella de Gerard Piqué.