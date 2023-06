Després d'unes setmanes d'intensos rumors sobre una possible crisi sentimental entre Albert Rivera i Malú, aquesta mateixa setmana al programa 'Fiesta', Luis Rollán ha confirmat els pitjors presagis per la parella. Després de quatre anys de relació i una filla en comú, tots dos haurien decidit posar punt final a la seva història d'amor.

A Malú se la titlla de dolenta quan es parla de la relació entre ambdós

Luis Rollán entrava al plató de 'Fiesta' i interrompia a Emma García per anunciar en directe la confirmació de la separació entre Malú i Albert Rivera. Un rumor que estava sense confirmar i que l'amic de la cantant no ha dubtat a confirmar i anunciar amb el total dels respectes per a tots dos.

A més, el col·laborador ha confessat que creu que sí que es tracta d'una ruptura definitiva i ha volgut destacar "la bona relació que tenen, no només entre ells, sinó amb les seves famílies", sobretot "pel que tenen en comú".

Luis, amic de l'artista, ha revelat que sap molt greu que sempre "es deixi a Malú com a dolenta" quan s'ha parlat d'una possible crisi. Tot i això, el col·laborador també ha confirmat que es tracta de la primera ruptura en la parella, sent falsos tots els rumors que hi ha hagut al llarg dels 4 anys de relació.