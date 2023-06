Carmen Sevilla, 92 anys, la dona que va fer història amb el seu nom, que va deixar el llistó tan alt als escenaris i davant de les càmeres de televisió, es troba hospitalitzada greu a Madrid. Tot i que fa més d’onze anys que està ingressada en una residència a causa de la seva ja avançada malaltia, l’actriu té un dels llegats més importants del nostre país i sempre que parlem de Carmen d’Espanya ens referim a aquesta gran dona que continua sent admirada i recordada fins i tot entre les generacions més joves.

La cantant, presentadora i actriu va ser traslladada ahir diumenge, 25 de juny, des de la residència geriàtrica on viu fins al centre hospitalari a causa d’una complicació del seu estat de salut.

És una de les artistes d’aquella època passada que tants bons moments ens va regalar. Actriu, cantant, ballarina de les que no queden i amb qui vam passar molt bons moments en televisió i en totes les pel·lícules que va portar a terme. Però, com no podia ser de cap altra manera, l’edat no perdona i ara la seva realitat és una altra.

Fa onze anys que la cantant està ingressada en una residència d’Aravaca, on està completament atesa les 24 hores del dia. El seu últim treball davant de les càmeres va ser a ‘Cine de Barrio’ com a presentadora, espai que va haver d’abandonar perquè la malaltia que pateix, Alzheimer, li passava factura en les seves últimes aparicions.

Sempre molt cuidada per tots els que han treballat amb ella al llarg dels anys, Carmen Sevilla és una de les grans artistes del nostre país que més estimada s’ha sentit pel seu públic i pels seus companys de professió. El seu fill i el seu amic Moncho són els únics que la continuen visitant per entregar-li tot el seu amor.

«El seu estat és complicat, però està estable dins de la seva situació», revelava al setembre a la revista Diez Minutos.

Augusto, que confirmava que la seva mare ja no el reconeix, assegurava que «és una situació dura i difícil per a tothom». «Ho portem el millor que podem, fa molt temps que està malalta».

A més, indicava que la seva vida actual «és molt reduïda» i que està «controlada en tot moment per professionals sanitaris».