El novel·lista peruà-espanyol Mario Vargas Llosa, de 87 anys, està hospitalitzat per covid-19 des del dissabte passat, segons han informat els seus fills en un missatge de Twitter. Es tracta del a segona vegada que l'escriptor és ingressat per aquesta malaltia.

El comunicat, signat per Álvaro, Gonzalo i Morgana Vargas Llosa, confirma que el premi Nobel de literatura (2010) "està hospitalitzat des del dissabte després d'haver-se-li diagnosticat amb covid", encara que no precisen la ciutat en què es troba, i han assegurat que el fan públic "en vista de l'interès dels mitjans per l'estat de salut" del literat.

En vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre, hacemos público que está hospitalizado desde el sábado tras habérsele diagnosticado el Covid-19. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Rogamos a los medios de… — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) 3 de julio de 2023

El veterà escriptor va estar al Perú fa algunes setmanes atenent activitats privades, ocasió en la qual es va veure acompanyat dels seus fills i la seva exdona Patricia Llosa. No obstant això, Vargas Llosa resideix habitualment a Madrid, on passa llargues temporades.