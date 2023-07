Leandro de Niro, net de Robert de Niro, ha mort als 19 anys. Així ho ha anunciat la seva mare Drena, filla de l’aclamat actor de Hollywood, a través de les xarxes socials: «El meu bonic i dolç àngel, t’he estimat més enllà de les paraules des del moment en què et vaig sentir al meu ventre. Has sigut la meva alegria, el meu cor i tot el que va ser sempre pur i real en la meva vida. Desitjaria ser amb tu ara mateix. Tant de bo estigués amb tu», comença el comunicat d’aquest tràgic succés.

Paper a ‘A star is born’

De moment, no ha transcendit la causa de la mort del jove. Leandro volia seguir els passos tant del seu avi com de la seva mare al món de la interpretació, en què aspirava a convertir-se en actor i director. A la seva primerenca edat, ja havia obtingut petits papers en pel·lícules com ara ‘A star is born’ (‘Ha nascut una estrella’), protagonitzada per Bradley Cooper i Lady Gaga.

«Has sigut tan profundament estimat i apreciat, i desitjaria que només l’amor pogués haver-te salvat. Ho sento molt, bebè. Descansa en pau i al paradís etern, estimat nen meu», concloïa la publicació de Drena, a qui Robert de Niro va adoptar el 1976 durant el seu matrimoni amb Diahnne Abbott.