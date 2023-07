Després d’una preboda de somni al Ritz de Madrid, sopar-còctel amb els amics més joves arribats de tot el món i amb concert exclusiu del grup rumber sevillà Los Alpresa, aquest dissabte arriba per fi el gran dia de Tamara Falcó, el dia de la seva gran boda, la boda de l’any, en diuen, amb Íñigo Onieva. Aquest 8 de juliol, quan el sol ja no caigui a plom a l’altiplà castellà, cap a les 7 de la tarda, serà el moment en què ‘La marquesa’ de Netflix i de Griñón pronunciarà per fi dues beneïdes paraules: ‘Sí, vull’.

Ella, que anava per monja, es casarà als 41 amb un empresari de la nit amant dels cotxes set anys més jove que ella, que, tot i que en els últims mesos li ha sigut infidel –almenys una vegada, ell ho va reconèixer públicament–, també ha promès que es casarà amb ella, «agradi o no».

Contratemps superats

Però aquest no ha sigut l’únic contratemps d’una boda que abans que s’anomenés «de l’any» («del segle», «del milió d’euros» o «del miracle»), la van batejar com «malastruga». Ni l’esquinç i la gastroenteritis exòtica, ni el robatori de joies, ni el canvi de data, ni que la nòvia es quedés sense vestit vuit setmanes abans de l’enllaç (per un desacord amb les dissenyadores, les basques de ‘Sophie et Voilà’, que no li van voler replicar un Chanel exposat en un museu de Nova York) han malmès el casori de l’estiu a Espanya. Aquests són les claus del sarau vip de l’any:

1.El lloc

Serà al palau El Rincón (Aldea del Fresno, Madrid), que la filla d’Isabel Preysler va heretar després de la mort del seu pare, Carlos Falcó, cinquè marquès de Griñón i 12è marquès de Castel-Moncayo, gran d’Espanya. L’edifici es va construir el 1862 i, després de la venda d’una gran part del terreny, en l’actualitat compta amb 123 hectàrees, de les quals nou corresponen a vinyes (especialitat de la família) i una mica més de cinc estan destinades a jardins i patis empedrats. En l’última dècada, en aquesta propietat, que ha vist passar reis com Alfons III, dictadors i on es va rodar ‘La escopeta nacional’ i el ‘reality’ de Netflix de la marquesa, s’han casat diversos membres de la família, com Julio José amb Charisse Verhaert el 2012 i Carlos Falcó amb Esther Doña el 2017. Fa mesos que s’està posant a punt per a la boda.

2.La cerimònia

Serà en un dels patis del palau. A l’aire lliure i a partir de les set de la tarda, per evitar la calor de juliol. Serà oficiada pel mossèn Cruz, guia espiritual de la marquesa, tot i que pot ser que siguin presents també altres sacerdots amics de Tamara. Un cor de 12 membres cantarà durant la cerimònia. Els nebots de Tamara, Miguel, de 4 anys, i Mateo, de 2, fills d’Ana Boyer i de Fernando Verdasco, tindran un paper destacat. I per descomptat, Manuel Falcó, el padrí i germà gran de la núvia, i la padrina, Carolina Molas, la mare d’Íñigo Onieva.

3.El vestit de la núvia

Després del desacord amb les primeres dissenyadores, Tamara va trobar en Carolina Herrera, gran amiga de la seva mare, una perfecta aliada. La gran dama veneçolana va posar a la seva disposició el seu pupil, el dissenyador Westen Gordon, que és qui finalment s’ha encarregat del vestit de nòvia i que lluirà l’aristòcrata després de l’enllaç. La seva sogra vestirà de Caprile, mentre que la mare de la núvia també anirà de Carolina Herrera. El jove modista nord-americà és un dels convidats al convit.

4.El vestit del nòvio

Jaqué modern i a mida. El relacions públiques portarà per la seva boda amb Tamara un conjunt tres peces fet a mida pels sastres de la firma Yusty. José Yusty, director general de la reconeguda marca, ha sigut un dels encarregats de confeccionar el seu vestit nupcial, sota l’ajuda i les idees de Cristina Reyes, l’estilista de confiança de la seva sogra, Isabel Preysler, i també de la seva nòvia.

5.400 convidats vip

Desenes d’autocars portaran els 400 convidats fins al palau. Hi seran tots els germans Falcó (Manuel, Xandra, Aldara i Duarte) i els Preysler (Chábeli amb el seu marit Christian Altaba, Julio José i Ana Boyer) i el seu cosí Álvaro Falcó amb la seva dona, Isabelle Junot, marquesos de Cubas, que acaben de ser pares. El gran absent, diuen, serà Enrique Iglesias (la raó esgrimida és que pateix fòbia als llocs amb molta gent). Hi seran tots els companys d’‘El Hormiguero’, amb Pablo Motos al capdavant, i als tres jutges de ‘Masterchef’, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez i Jordi Cruz (el ‘reality’ culinari del qual Tamara va sortir coronada).

Entre els rostres coneguts, una llarga llista: Vicky Martín Berrocal, Juan Avellaneda o Macarena Rey, Alessandra de Osma i Christian de Hannover, Khali El Assir (filla d’Abdul Rahman El Assir, gran amic del rei Joan Carles) i el seu marit, Juan José Franco (fill de Francisco Franco Martínez-Bordiú i María Suelves), i Eugenia Martínez de Irujo, acompanyada de Narcís Rebollo, (el finat pare de la nòvia era cosí de la duquessa d’Alba). S’espera també la família Tous i la família Colonques, propietaris de Porcelanosa, amb qui les Preysler han treballat durant molts anys.

6.Còctel i sopar

El còctel se servirà als jardins d’El Rincón, on se sap que hi haurà música en directe i se serviran uns exclusius còctels i un ‘show cooking’. El sopar tindrà lloc al jardí nord del palau, amb un pròxim i romàntic estany ple de nenúfars. S’hi han instal·lat carpes per acomodar els 400 convidats, que veuran les inicials dels nòvios entrellaçades en diferents elements de la decoració (Tamara i Íñigo han creat un segell especial amb els seus noms per a l’ocasió). Tots dos s’asseuran en una taula d’estil imperial, ocupant el centre i mirant al jardí i amb la façana del palau al darrere. Centenars d’espelmes decoraran les taules. El sopar s’elaborarà en unes cuines instal·lades a prop, al mateix jardí, i anirà a càrrec del xef amb cinc estrelles Michelin Eneko Atxa, que comptarà amb 45 cuiners del seu equip del restaurant Azurmendi. Els vins, és clar, seran dels cellers de Carlos Falcó, servits en copes Riedel, i els seus olis. També se servirà un rosat creat per Xandra Falcó. L’homenatge al pare de Tamara el posarà un dels plats del menú, que serà de caça, una de les aficions del marquès.

7.Maquillatge per a tots

Els nòvios no han volgut descuidar ni un detall. Per això han posat a disposició de tots un autèntic exèrcit de maquilladores repartides per diferents punts de la capital. Més d’una desena es desplaçaran a la finca per maquillar tant Preysler com les seves filles i també persones de l’entorn pròxim del nuvi.

8.Festa i seguretat

La parella ha rebut lliçons en una acadèmia de ball madrilenya per sorprendre els convidats. Com mana la tradició, els nuvis obriran el ball a mitjanit i Tamara es canviarà de vestit (el segon model de Wes Gordon). A la festa hi haurà barres de còctels i de xampany de Moët & Chandon ateses per un complet equip de ‘bartenders’ que estaran pendents de tot. Hi actuarà un grup de música en directe i un conegut ‘dj’ i s’espera que la festa duri fins a les sis de la matinada. Tot sense perdre «la naturalitat i l’elegància», com explicava la filla d’Isabel Preysler a la revista ‘¡Hola!’ fa uns dies.

A causa de l’atenció mediàtica de l’esdeveniment, aquesta setmana tots els convidats han rebut un correu en el qual s’indicava que estarà prohibit l’ús del mòbil durant la celebració i que hauran de deixar els dispositius en una consigna a l’arribar i que només podran utilitzar-los sota supervisió. «Per la privacitat dels assistents».

9.L’exclusiva

A més de cuidar la privacitat dels convidats, s’especula amb el contracte exclusiu dels nuvis amb una coneguda revista a canvi del reportatge no només del cap de setmana (preboda, boda i postboda), sinó també pel viatge de nuvis i altres exclusives. El periodista de la premsa rosa i col·laborador del programa televisiu ‘Sálvame’, Antonio Montero, ha sigut un dels que ha parlat obertament sobre aquest milió d’euros com a cost de l’exclusiva de la celebració.

10.Llista de noces

Els nòvios la van enviar als convidats a través de la pàgina web A-Típica i s’hi poden trobar detalls de tota mena: des de vaixelles fins a un sofà o una glaçonera de pell color gris pedra de 1.378 euros. També es pot fer una transferència per un import mínim de 150 euros. Ha transcendit que els nòvios tenen pensat donar una part dels regals a una obra benèfica.