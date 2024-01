Després de Rosalía, sembla ser que Rauw Alejandro també ha passat pàgina en l'amor. Mentre que la cantant de Sant Esteve Sesrovires continua avançant sense frens en el seu festeig amb l'actor estatunidenc Jeremy Allen White, l'artista porto-riqueny estaria fent els seus primers passos en la seva relació amb la 'influencer' de 18 anys Yasmin Barbieri.

Així ho evidencien les imatges compartides pel mitjà italià 'Whoopsee', en les quals es pot observar a tots dos compartint una romàntica vetllada en el club 'Blue Noti' de Milà dissabte passat. Complicitat, riures i fins i tot algunes carícies van ser els primers indicis del que podria acabar per convertir-se en una parella fins ara insospitada.

'Tiktoker' d'èxit

Yasmin Barbieri és una de les creadores de contingut més famoses de tota Itàlia. Exintegrant de la 'Def House', casa de 'tiktokers' on ella i les seves amigues Emily Pallini i Alessia Lanza van consolidar el seu èxit a les xarxes socials, compta amb més de 2,6 milions de seguidors a TikTok i gairebé 700.000 en Instagram. Les seves xifres en la plataforma xinesa li van obrir les portes al món del modelatge, on ja ha participat en campanyes de marques com Adidas.

Nascuda a Marràqueix, d'on és originària la seva mare, parla fins a cinc idiomes (italià, anglès, francès, àrab i espanyol). Als sis anys, es va traslladar a l'illa de Sardenya i més tard a Mòdena, segons recullen mitjans italians.

Diferència d'edat

Tretze anys separen al porto-riqueny (31) de la influencer (18). Una diferència que supera àmpliament a la que tenia amb Rosalía, amb qui només els separaven quatre mesos.