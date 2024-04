Tamara Falcó, embarassada? La imatge que ha desfermat els rumors

Tamara Falcó i Íñigo Onieva mai no han amagat que tenen ganes de ser pares des que es van casar el 8 de juliol del 2023. Per aconseguir fer realitat aquest somni, la marquesa de Griñón, de 42 anys, està seguint des de fa mesos un tractament natural de fertilitat, la naprotecnologia, en una clínica exclusiva de Madrid. I, com ella mateixa ha afirmat més d'una vegada, tenir mainada seria el colofó d'or al gran moment que està vivint amb el seu marit.

Després d'una Setmana Santa en què la parella ha gaudit d'una escapada romàntica lluny de mirades indiscretes -i de la qual no ha transcendit res, de moment- la socialité ha reprès aquesta setmana les seves rutines habituals. I, què millor que tornar a la normalitat i a la feina amb un canvi de look? Així és com Tamara Falcó apareix en una imatge que ha compartit amb els seus seguidors. Un afavoridor tall de cabell estrenant la mitjana cabellera més 'in' del moment.

Ara bé, el pentinat no és el que més s'està comentat de la 'selfie', sinó d'una posse sospitosa, amb la que sembla que vulgui 'ocultar' la panxeta. La filla d'Isabel Preysler posa amb un somriure davant d'un mirall amb uns texans lleugerament acampanats, un jersei de ratlles marineres blau marí i blanques i un abric de drap obert amb què, sembla que tapi aquesta zona de la seva anatomia intencionadament.

Una instantània que ha generat un gran enrenou i ha fet saltar totes les alarmes sobre un possible embaràs al món 2.0. "Regia!, estàs embarassada?"; "Sembla que està embarassada* si és així enhorabona"; "Es toca la panxeta! Enhorabona!"; "Panxeta sospitosa"; "Aquesta panxa. Em fa pensar que està embarassada"... multitud de comentaris al seu post especulen amb l'estat de bona esperança de Tamara Falcó. Ella, de moment, guarda silenci. Ho farà públic aquesta nit quan reaparegui a 'El Hormiguero'? Pablo Motos li preguntarà per aquesta imatge?