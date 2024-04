María del Monte fa 62 anys, però no és feliç: "No són dies fàcils"

María del Monte ha celebrat aquest divendres, 26 d'abril, 62 anys. Però de festes, poques. La cantant està vivint un dels moments més complicats de la seva vida. I és que encara és molt recent la detenció del seu nebot com a presumpte autor intel·lectual del robatori que Del Monte va patir l'agost del 2023 a casa seva.

"Us atendré perquè entenc que sempre veniu a felicitar-me", comentava l'artista aquest matí davant les càmeres de la premsa, tot i que poca cosa més ha afegit. "Que siguin molts més, que aquest any porti coses bones i salut per a tothom", ha dit abans de recordar que, per a ella, l'any no comença per Cap d'Any sinó pel seu aniversari.

Quant al moment delicat que està vivint el seu nebot, que està ingressat en una presó, Maria del Monte ha assegurat: "Sabeu que, jo, d'aquest tema no en parlaré, és quelcom que està on ha d'estar i que tots i cadascun de nosaltres acatarem el que hàgim d'acatar el dia que toqui”. L'artista ha deixat clar que, "de moment estem aquí", esperant que tot s'aclareixi i ha assegurat que, "no són dies fàcils, però seguim com el primer dia confiant en la justícia i desitjant que s'acabi això com més aviat millor" .

Preguntada sobre si tenia decidit celebrar el seu aniversari d'alguna manera, Del Monte ha dit que no, però ha conclòs: "Sé que tinc bons amics i que no em deixen", per la qual cosa potser l'esperava una sorpresa emotiva durant el dia.